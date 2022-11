risotto-del-poggio-antico,-dal-gusto-unico-con-la-salsiccia.-cremoso-e-saporito-per-un-pranzo-veloce

Un buon risotto è sempre gradito, sono molti le varianti da poter realizzare. Potete preparare un furbissimo primo piatto con gli ingredienti che avete in frigo, per accontentare grandi e piccini. Un primo piatto da preparare per gli amici e/o in famiglia, sia per pranzo che per cena. Di seguito andremo a preparare il risotto con spinaci e salsiccia, seguite la ricetta.

Risotto, Ingredienti:

160 gr di riso

150 gr salsiccia

150 gr di spinaci

½ cipolla

Brodo vegetale

Vino bianco

Burro

Parmigiano reggiano grattugiato

sale

Procedimento:

Per preparare il risotto spinaci e salsiccia, iniziate ad eliminare la pelle dalla salsiccia e sgranatela.

Lavate e lessate gli spinaci, strizzateli e tagliateli grossolanamente.

In una capiente pentola, sciogliete un poco di burro, e fate soffriggere leggermente la cipolla.

Eliminate la cipolla e unite la salsiccia, fatela rosolare e sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato unite il riso, fatelo tostare un minuto e iniziate ad aggiungere poco brodo vegetale, e iniziate la cottura.

A cottura quasi ultimata unite anche gli spinaci, regolate di sale, mescolate bene.

A cottura ultimata spegnete la fiamma, mantecate con un poco di burro e il parmigiano, servite caldo.

Vittorio Rienzo