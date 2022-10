Risotto dello stalliere, il classico primo di autunno: la ricetta tipica per primo piatto super cremoso e saporito

INGREDIENTI

350 g di riso Carnaroli

100 g di parmigiano grattugiato

1 radicchio rosso medio

1 l di brodo vegetale

3 tazzine di vino bianco secco

1 cipolla

Aceto bianco qb.

Sale qb.

Olio extravergine di oliva qb.

PROCEDIMENTO (circa 60 minuti)

Quando si parla di risotto non si può non parlare di brodo. Un buon brodo è la base di questo piatto perché è da qui che lo idratiamo e gli diamo una parte di sapore e di cremosità. Sconsigliamo di usare dadi, preparare il brodo è semplice ( un po’ meno quello di pesce) però davvero bastano pochi ingredienti. Prendiamo quindi patata, sedano, carota e cipolla, saliamo e facciamo andare in maniera che insaporisca.

Mentre il nostro brodo cucina prepariamo il radicchio e puliamolo. Laviamolo ( togliamo le foglie in superficie) e sminuzziamolo. Ora disponiamo i pezzettini di radicchio in una pentola con acqua fredda: saliamo e mettiamo un paio di cucchiai ( non troppo, se usate un cucchiaio grande andrà bene anche uno solo) di aceto bianco di ottima qualità. Lasciamo marinare per 40 minuti. Questo procedimento serve a far risultare il radicchio più dolce e meno amarognolo. La tecnica proposta potrà servirvi anche per altre ricette.

Trascorso questo tempo asciughiamo il radicchio ( prima scolatela l’acqua e risciacquatelo) e tamponatelo con della carta assorbente. Fatto questo in una padella rosoliamo la cipolla in una padella con un filo di olio. Facciamo appassire la cipolla e poi aggiungiamo il radicchio facendolo appassire.

Dopo qualche minuto, quando il radicchio sarà morbido e appassito passiamo al riso. Aggiungete il riso nella padella: aggiungiamo mezzo 1 bicchiere di vino e facciamo sfumare. Quando il vino sarà sfumato cominciate ad aggiungere il brodo. Aggiustate di sale e pepe a piacere. Una volta che il riso sarà cotto spegnete la fiamma e mantecate con del burro e parmigiano.

Risotto dello stalliere, il classico primo di autunno: la ricetta tipica per primo piatto super cremoso e saporito scritto su Più Ricette da Redazione.