Risotto dell’ottobrata. Zucca, piselli e un piccolo trucco. Cosa si mette al posto del burro per farlo più cremoso

Il risotto alla zucca e piselli è un primo piatto dal sapore delicato, il dolce incontro tra l’autunno e la primavera: zucca e piselli; una delizia da gustare durante tutta la stagione autunnale per rifocillarsi durante le giornate più fredde. Un’esplosione di dolcezza, arricchita da croccanti cubetti di pancetta affumicata saltata in padella e morbida scamorza affumicata, che ne esaltano il sapore;

Una ricetta rustica, senza burro e parmigiano, ma con prodotti di qualità: un corposo riso Carnaroli, una zucca matura della varietà Delica, dolce e saporita, abbinata a delicati pisellini primavera necessariamente surgelati, cubetti di pancetta affumicata che donano sapidità al piatto e scamorza affumicata a dadini per dare cremosità. Preparare questo risotto alla zucca e piselli sarà molto semplice, un modo per appagare i vostri ospiti a tavola!

Risotto alla zucca e piselli

Ingredienti per 4 porzioni

320 g di riso Carnaroli

300 g di zucca già pulita

200 g di pisellini surgelati

una cipolla

900 g di brodo vegetale (sedano, carote, cipolle)

100 g di scamorza affumicata

100 g di pancetta affumicata a cubetti

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

In un tegame rosolate la cipolla tagliata a fettine con un filo di olio extravergine di oliva; aggiungete la zucca tagliata a dadini e fate cuocere per qualche minuto a fuoco vivace, unite i pisellini e la pancetta affumicata, e cuocete per qualche altro minuto a fuoco alto.

Versate il riso e fate tostare per 5 minuti, mescolando per insaporirlo; salate, unite il brodo bollente poco per volta, e procedete con la cottura a fuoco medio per 12 minuti circa, lasciando il risotto al dente. Togliete dal fuoco e mantecate con la scamorza, infine servite con una spolverata di pepe nero e rinfrescate con prezzemolo tritato.

