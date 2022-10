Risotto dell’Ottombrata, il riso con la zucca più cremoso che c’è. Il segreto è l’aggiunta di questo ingrediente

Risotto dell’Ottombrata, Un primo piatto gustoso, dove gli ingredienti si sposano perfettamente fra di loro. Un primo piatto cremoso, tipico dell’autunno. Un classico della cucina italiana, dove il gorgonzola avvolge il riso e la zucca, donando una cremosità al piatto finale, il tutto arricchito dallo speck, che nella ricetta che di seguito andremo a preparare, troveremo sia all’interno del risotto, che come elemento croccante a completamento del piatto. Un primo rare in famiglia oppure per un pranzo con amici, conquisterà tutti i palati, anche i più raffinati. Ma adesso indossate i grembiuli e via ai fornelli.

Risotto dell’Ottombrata, Ingredienti:

160 gr riso

250 gr zucca

100 gr speck

80 gr gorgonzola

Vino bianco

sale

prezzemolo

Procedimento:

Eliminate la buccia dalla zucca, lavatela e tagliatela a pezzetti.

Mettetela in una capiente pentola, con mezzo bicchiere d’acqua e iniziate a cuocere a fiamma dolce, con la pentola semi coperta. Girate e schiacciate la zucca di tanto in tanto, fate cuocere per circa venti minuti, se occorre unite altra acqua, che servirà per la cottura del risotto.

In un’altra pentola, mettete un giro d’olio evo, unite il riso e fatelo tostare per qualche minuto, sfumate con il vino bianco.

Appena l’alcol sarà evaporato, aggiungete un poco di zucca, e iniziate la cottura del risotto, aggiungendo mano a mano la zucca e la sua acqua di cottura.

Nel frattempo fagliate lo speck a listarelle, metà delle quali farete rosolare in una padellina antiaderente, senza aggiungere ulteriori grassi, in modo da renderle croccanti,

le altre tagliatele ancora, ed unitele al riso, che ormai sarà quasi cotto.

Appena la cottura del riso sarà ultimata, spegnete la fiamma, unite il gorgonzola freddo di frigorifero,

e mantecate il vostro risotto.

Impiattate completando il piatto con lo speck croccante ed il prezzemolo tritato finemente.

