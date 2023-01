Tutti sanno che Il formaggio con le pere è un abbinamento vincente, come recita anche un vecchio proverbio “non far sapere al contadino quant’è buono il formaggio con le pere”. Il formaggio tende a lasciare un piacevole sapore in bocca, non come la frutta, ma di sicuro più robusto e saporito. In Lombardia, un detto […]

Risotto pere e gorgonzola scritto su Più Ricette da Michele.

Ufficio Stampa