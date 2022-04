risotto-primavera:-alla-carciofona.-cremosissimo-e-fresco:-tutti-i-procedimenti-per-una-giusta-mantecatura

Il risotto primavera con i carciofi e carne macinata è un gustoso primo piatto, che piace a grandi e piccini.

Un primo piatto completo, facile da preparare in ogni occasione, può essere preparato sia con i carciofi freschi che con quelli congelati.

Vediamo subito quali ingredienti occorrono, e come prepararlo.

Risotto primavera

Ingredienti:

180 gr di riso

2 carciofi

250 gr di carne macinata

½ cipolla

Olio evo

brodo vegetale

parmigiano reggiano grattugiato

prezzemolo

vino bianco

olive di Gaeta

capperi

sale

pepe

Procedimento:

Per preparare questo gustoso primo piatto, iniziate a pulire i carciofi, tagliarli e metterli a bagno in acqua e limone. Nel frattempo in una capiente padella, rosolate, senza aggiunta di grassi,la carne macinata, mettetela da parte in una ciotolina.

Mettete l’olio evo nella padella, soffriggete leggermente la cipolla, appena bionda eliminatela. Unite i carciofi, le olive denocciolate e tagliate, ed i capperi, cuocete per cinque minuti, unite anche la carne macinata, regolate di sale, mescolate bene e mettete da parte, rimanendo il fondo di cottura.

Unite il riso, fate tostare e sfumate con il vino bianco, iniziate la cottura unendo poco alla volta il brodo vegetale.

A cottura quasi ultimata unite il misto di carciofi e carne macinata che avete messo da parte e continuate la cottura.

A fine cottura spegnete la fiamma, unite il parmigiano grattugiato, e mantecate il tutto.

Impiattate completando il piatto con il prezzemolo tritato e pepe nero macinato al momento.

