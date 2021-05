Rispetto Messina sulla raccolta rifiuti: “inefficienza del servizio in varie zona della città” [FOTO]

Rispetto Messina sulla raccolta rifiuti: “inefficienza del servizio in varie zona della città”. Le immagini del movimento scattate oggi domenica 23 maggio

“Le foto di Domenica 23 maggio in alcune vie del centro storico cittadino: via Cratemene, via Cardines, via Lepanto, via dei Verdi, via Ghibellina, via Periere, via Primo Settembre, via Giordano Bruno, via Terranova, via del Vespro, via Ugo Bassi, via Natoli, via Garibaldi. Potrebbe essere un mini tour turistico per il nuovo brand “visitMe trash”. Ma a parte le facezie, queste foto dimostrano l’inefficienza del servizio in questa zona”. E’ quanto scrive in una nota il Gruppo di iniziativa civica “Rispetto Messina”. “Mastelli e rifiuti differenziati, depositati regolarmente da condomini, abitazioni private e locali, e non svuotati o ritirati da giorni. Se non ci dovessero essere interventi immediati e proseguire con questo andazzo potrebbe essere ravvisata una interruzione di pubblico servizio, altro che esercito di telecamere “spie”. O, forse, si vorrebbe che ci si rivolgesse a ditte private, con costi che andrebbero a gravare sui cittadini fruitori del servizio perché pagano la TARI applicata in maniera massima?”, conclude la nota.