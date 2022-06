Rissa a Cellino, Albano e Yari ai ferri corti, “Problemi economici. Mi ha cacciato”. Cos’è successo

Albano Carrisi e suo figlio Yari non si rivolgono più la parola a causa di una questione patrimoniale. Un problema che capita in moltissime famiglie. Si dice che l’affetto tra fratelli, o tra genitori e figli, sia insormontabile. Ma basta che intervenga il dio denaro per rendere tutto vano. Si cresce insieme, si condivide la vita, e poi non ci si parla più per questioni economiche. L’amore secondo le canzoni è la forza motrice del mondo, ma sono i soldi quelli che rendono le nostre vite più semplici. Per i soldi si combatte, per i soldi ci si litiga, a volte per i soldi si arriva addirittura a uccidere.

Chi segue i fatti di cronaca nera sa bene che tanti figli hanno ucciso i loro genitori a causa di questioni patrimoniali. Fortunatamente non è quello che è accaduto al nostro beniamino, che però non è esente da questo tipo di litigi con la sua progenie. Perché Albano Carrisi di soldi sicuramente ne ha molti. Non solo, l’uomo ha anche due famiglie, il che rende tutto più difficile. E’ facile, dopo un divorzio, che i figli nati da due rapporti differenti entrino in competizione con loro. Già la piccola Jasmine ha più volte ammesso di non avere un rapporto idilliaco con le sue sorellastre.

Albano Carrisi ha avuto quattro figli dal primo amore con Romina Power: Yari, Ylenia (che è scomparsa), Cristel e Romina Jr. Successivamente, quando sua moglie ha preso la decisione di lasciarlo ed è voluta tornare in America, ha avuto una relazione con Loredana Lecciso. Sin dal primo momento i fans del cantante hanno criticato moltissimo la show girl, accusata da tutti di voler ottenere esclusivamente un po’ di popolarità. Ma l’amore tra i due è continuato e continua ancora, nonostante il rientro in Italia della prima moglie di lui, e ha dato la vita ad Albano Jr e a Jasmine.

Cinque figli, e Albano Carrisi non li riesce ad accontentare tutti. A scatenare il litigio con Yari, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati i piani del cantante riguardo la sua azienda. Nella sua tenuta a Cellino San Marco, infatti, l’uomo produce anche vino. Si dice che abbia deciso di lasciare l’intera conduzione dell’azienda vinicola al figlio avuto dalla relazione Loredana Lecciso. In questo modo ha escluso tutte le donne della famiglia, che però sembrano non aver reagito male, forse consapevoli di una mentalità un po’ antica del sud Italia cui il loro papà è abituato.

Non è la stessa cosa per Yari Carrisi, che si è trovato improvvisamente estromesso da un incarico così importante. Questo ha inevitabilmente portato a una rottura tra i due, che secondo i rumors non si rivolgono più la parola. Già più di una volta il primogenito ha dichiarato di non andare molto d’accordo con Albano Carrisi. Ma adesso qualcosa potrebbe essersi definitivamente rotto nel loro rapporto. Non aiuta il fatto che il giovane sia perennemente in giro per il mondo, lontano da affetti e famiglia. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Rissa a Cellino, Albano e Yari ai ferri corti, “Problemi economici. Mi ha cacciato”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.