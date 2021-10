rissa-a-uomini-e-donne,-maria-picchiata-caccia-la-dama-e-censura-tutto.-ecco-le-scene-assurde-che-non-vedrete

Uomini e Donne, la cacciata di Joele: Ilaria spiega cos’è successo davvero e la reazione di Maria. La corteggiatrice Ilaria è quella che avrebbe ricevuto il contatto dell’amico di Joele durante il ballo. Cacciato da Uomini e Donne perché durante un ballo avrebbe comunicato alla corteggiatrice Ilaria Melis come poterlo contattare all’esterno e quindi sentirsi in privato, Joele Milan non è stato l’unico su cui si è abbattuta la rabbia di Maria De Filippi. Non è stato neanche l’unico a essere punito, visto che anche le ragazze che lo corteggiavano sono state mandate via. In primis la Melis, che poco fa, su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne, Joele e le sue corteggiatrici mandate via dal programma

Secondo Ilaria Melis, lei e Joele Milan sarebbero stati fraintesi dalla redazione del trono classico di Uomini e Donne e dalla stessa Maria De Filippi. Lei, passato per complice, in realtà ha spiegato di non aver neanche capito quello che le aveva detto il tronista, in quanto la musica era talmente alta da non permettere un dialogo normale. “Nella scorsa puntata, durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me” ha esordito Ilaria. “Ha detto di aver parlato di noi ai suoi genitori e al suo migliore amico. Proprio lui gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine” ha proseguito Ilaria

Uomini e Donne anticipazioni, la versione di Ilaria Teolis

La ragazza ha spiegato che Joele Milan a quel punto le avrebbe proposto di iniziare a seguirlo sui social, in quanto voleva presentarglielo. “Non gli ho dato importanza, ho risposto con tutt’altro. Alla redazione infatti, non l’ho nemmeno detto” ha proseguito la corteggiatrice milanese, aggiungendo che non crede affatto che Joele volesse prendere in giro il programma. “Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, saremo stati non sani di mente a farlo” ha spiegato la ragazza. “Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato”.

La corteggiatrice non ci sta: “Tutto esagerato, non c’è stata malizia”

A quanto pare a inizio puntata la De Filippi ha chiamato tutte le corteggiatrici e, mostrato il video del ballo, ha fatto a Joele questo discorso: “Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso”. “Ora chi scenderebbe per te sapendo che tu stai portando avanti solo Ilaria e che le hai detto determinate cose?” ha concluso Maria, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono scagliati contro lei e Joele, affermando che il loro comportamento “era una presa in giro nei confronti della redazione”. Un atteggiamento, questo, che non è piaciuto a Ilaria: “Secondo me è stato esagerato, non c’era malizia in realtà”.

Maria De Filippi censura le registrazioni

Nuovo colpo di scena a uomini e donne. Nel programma di Maria De Filippi registrato domenica 26 settembre 2021 che verrà mandato in onda fra alcune settimane è accaduto qualcosa di inaccettabile e per nulla edificante che ha portato la padrona di casa a censurare una parte delle registrazioni. Sono infatti volati schiaffi in studio. Uomini e donne continua a regalare delle vere e proprie “perle”. Lo rivela il sito Il vicolo delle news che, ha sfornato una nuova indiscrezione bomba relativa all’ultima registrazione avvenuta domenica 26 settembre 2021.

Uomini e donne: la censura della De Filippi

Dopo la cacciata da parte di Maria De Filippi del tronista Joele Milan, reo di aver provato a “fregare” la redazione del programma di Canale 5 accordandosi con una corteggiatrice per sentirsi anche al di là del programma (cosa non prevista dalle regole della trasmissione, a quanto pare verrà censurata una parte della registrazione virgola in cui i toni si sono eccessivamente alzati e il clima surriscaldato in modo non accettabile.

Uomini e donne, volano schiaffi in studio

Al centro della “censura” ci sono Graziano e la dama che sta frequentando. Il cavaliere ha raccontato della frequentazione con una dama del Trono Over e di una scena che li ha visti coinvolti: la donna , durante una loro uscita, si è levata i vestiti poi ha lanciato nella macchina di Graziano un paio di slip come ricordo. Occhi sgranati, facce incredule .

Eppure Graziano sostiene di avere le prove e di volerle mostrare all’opinionista collega di Tina Cipollari. Gianni Sperti, infatti, si aspetta che certe dichiarazioni siano suffragate da delle prove. La dama, visibilmente infastidita dal racconto di Graziano, si è alzata in piedi e ha mollato un sonoro ceffone all’uomo. Per Maria De Filippi simili scene non vanno assolutamente mostrate al pubblico dal momento che non sono né edificanti né educative. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Rissa a Uomini e Donne, Maria picchiata caccia la dama e censura tutto. Ecco le scene assurde che non vedrete proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.