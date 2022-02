rissa-a-uomini-e-donne,-“si-sono-picchiati,-una-scena-orribile”-maria-li-caccia-infuriata.-mai-successo-prima

Nelle registrazioni del 3 febbraio a Uomini e Donne stava per scoppiare una rissa tra due dei più famosi cavalieri. Ormai nel dating show Maria De Filippi è diventata di contorno. I protagonisti in studio sono talmente a caccia di dinamiche da non aver bisogno di una guida, durante le riprese. Ma spesso si ritrovano a esagerare. Le discussioni sono molte, e quella accaduta tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro li stava per portare quasi alle mani. Solo in tal caso la presentatrice è dovuta intervenire per placare gli animi e riportare l’ordine nella sua trasmissione.

Biagio Di Maro è assente dal parterre di Uomini e Donne nelle ultime puntate e già ci stavamo domandando che fine avesse fatto. Ma le anticipazioni ci dicono che il cavaliere è tornato alla carica, più agguerrito che mai. La discussione è iniziato quando il napoletano ha chiesto di ballare sulle note di una precisa canzone cantata nella sua lingua. Spesso succede che i protagonisti del trono over abbiano delle preferenze per i loro balli, come Alessandro, che vuole sempre Vasco Rossi al punto di essere stato invitato dal cantante stesso a un suo concerto. Ma questa richiesta ha fatto storcere il naso a qualcuno.

Armando Inarcato è sempre in mezzo alle storie altrui, e non manca mai di dire la sua. Anche questa volta, ha avuto da ridire sulla richiesta musicale di Biagio Di Maro. In particolare, ha accusato il cavaliere di Uomini e Donne di essere stato pagato per sponsorizzare il singolo in questione. La certezza gliela da il fatto di essere stato contattato lui stesso, napoletano come Biagio, per richiederla in studio. Ovviamente, da quel momento si è scatenata una polemica incredibile, che sicuramente avrà coinvolto anche gli opinionisti, che già da moltissimo tempo hanno perso ogni fiducia nell’uomo.

Biagio Di Maro è stato accusato troppe volte durante il suo percorso a Uomini e Donne. Le sue storie si ripetono sempre alla stessa maniera. C’è da dire che anche Armando Incarnato non scherza sul ripetersi. A differenza delle altre discussioni, però, ieri i toni tra i due si sono accesi fin oltre il limite consentito. In centro studio si stava per sfiorare una rissa e Maria De Filippi è dovuta intervenire per ripristinare l’ordine. Armando, poi, si è reso protagonista anche di un’altra situazione, quella che riguarda Matteo Ranieri e le sue corteggiatrici. Nelle ultime puntate infatti si è mostrato interessato particolarmente a una di loro.

L’avvicinamento tra Armando Incarnato e Denise Mingiano aveva già fatto ingelosire molto il tronista di Uomini e Donne, che ci era rimasto male anche per il comportamento del cavaliere partenopeo, con cui aveva stretto un ottimo rapporto quando era corteggiatore di Sophie Codegoni. Durante la puntata di ieri, però, la ragazza ha accettato per l’ennesima volta le sue avances. Quando è uscita dallo studio, Matteo Ranieri si è alzato per seguirla. Anche a quel punto è intervenuta Maria De Filippi, per fargli notare che dovrebbe essere lui ad essere corteggiato, non viceversa. Così le attenzioni del ragazzo si sono spostate su Federica Aversano.

