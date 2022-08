rissa-al-matrimonio:-lo-sposo-non-si-presenta-in-chiesa-e-manda-l’amante-al-suo-posto.-il-video-spopola-sui-social

È scandalo ad un matrimonio in Calabria. Lo sposo decide di non presentarsi il giorno delle nozze. Non ha avuto il coraggio di dire alla sua futura moglie che non aveva più intenzione si sposarsi. Ha mandato, però, l’amante a dare la triste notizia. L’episodio è stato anche documentato da un video virale, divenuto poi virale su tik tok. Gli utenti del famoso social sono impazziti ed il video è stato diffuso in poche ore. Ecco tutti i dettagli.

Se pensavate che scene del genere fossero possibili solo in un film vi sbagliavate. Un episodio tragicomico è presuntamente avvenuto in Calabria durante il giorno del matrimonio. Il futuro marito ha, però, scelto di non presentarsi, senza dare spiegazioni. Al suo posto ha fatto arrivare l’amante a raccontare tutta la verità e a ribadire che è lei la donna con cui vuole stare. “Ha scelto me”, ha detto facendo irruzione alla cerimonia. Trattandosi di Tik Tok e di un video, molti potrebbero essere, però, gli elementi non reali.

L’utente che ha caricato il video ha indicato come località la Calabria, anche se non si ha estrema certezza di ciò. Sempre dal video si sentono grida e urla ed è possibile vedere come tutti i presenti siano intenti a riprendere la scena. La vicenda ha dell’incredibile. Inoltre, si sa che su Tik Tok è molto semplice diventare virali e tutto circola in maniera molto rapida. In effetti, in poche ore il filmato ha già raggiunto le 100.000 visualizzazioni.

In molti commenti sotto al video del matrimonio, però, sorgono dubbi rispetto alla località. Più che della Calabria, sembra trattarsi del Sud America, stando alle insinuazioni degli utenti di Tik Tok. Anche il paesaggio sembra confermare l’intuizione. I commenti sono tutti molto originali ed ironici. Un utente ha scritto “se è vero, buon per lei. Che te ne fai di un uomo così?”. Qualcun altro ha invece aggiunto “ Mi era sembrata Wanna Marchi in una televendita”. Insomma, italiano o meno, l’assurdità della vicenda di questo matrimonio ha permesso che il video diventasse virale. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

scritto su Più Donna da Imma Bartolo.