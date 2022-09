Risultati strabilianti per il famoso Osteopata Matteo Bastiani

Il Famoso D.O Matteo Bastiani 29 anni, Nato a Firenze. ha conseguito gli studi presso la international college of osteopathic medicine a Firenze. Specializzato in molte problematiche croniche come : Emicranie, lombalgie, cervicalgie… Esercita prevalentemente sul territorio ligure e toscano.

Prima testimonianza paziente:

Buongiorno mi chiamo Stefania Santoro, ho 53 anni e soffro da quando ne avevo 17 di emicrania muscolo tensiva con grosse ripercussioni sulla qualità della vita e sul lavoro. Sono paziente da oltre vent’anni all’istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, centro d’eccellenza per la cura e la prevenzione delle Cefalee , della neurologia e neurochirurgia. Sono seguita con grande professionalità, attenzione e premura dalla mia neurologa responsabile del reparto cefalee. Seguo una terapia farmacologica mirata e ciclicamente sono sottoposta a disintossicazione da farmaco. Purtroppo alla mia malattia si è aggiunto, da qualche anno, un grave problema intestinale per gli effetti collaterali del grande numero di farmaci antinfiammatori che sono costretta ad assumere per tenere a bada il dolore. Fortunatamente ho conosciuto Matteo Bastiani un osteopata poco distante da casa mia che in più occasioni è riuscito ad alleviare il dolore nella fase acuta e quindi ad evitare l’assunzione del farmaco. Non mi era mai capitata una cosa del genere malgrado abbia girato da diversi anni osteopati e fisioterapisti. Matteo è un professionista fuori dal comune che consiglio vivamente a chi soffre di qualsiasi tipo di dolore compresa l’emicrania che presa in tempo, magari ai primi sentori, potrebbe andare a risolvere il problema definitivamente. La mia emicrania è ormai cronicizzata, ho anche ottenuto un’invalidita’ del 42%, ma grazie a Matteo qualche attacco di dolore viene mandato via con il suo trattamento. Lo ringrazio infinitamente di questo e lo consiglio fortemente. Seconda testimonianza:

Paola taht:

Salve, mi chiamo Paola Taht, Residente a Carrara.

Soffro di emicrania dall’ età adolescenziale, sono stata in cura da diverse figure specialiste.

è più di 20 anni che ho una cura farmacologica, ma miei attacchi di emicrania non sono mai passati.

Da 3 anni mi è cambiata la vita avendo conosciuto L’ osteopata Matteo Bastiani;

Grazie ai suoi trattamenti sono riuscita a ridurre gli attacchi di emicrania ( precedentemente tutte le settimane anche più volte a settimana ), adesso l’ attacco di emicrania è 1 volta al

Mese e con un intensità nettamente inferiore. Ho voluto rilasciare la mia testimonianza per poter dare la speranza e migliorare la quotidianità di molte persone che ad oggi soffrono di questa problematica.

