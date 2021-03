Rita Dalla Chiesa mette in guardia Antonella Elia: “Pietro non è adatto a te, non ti rovinare”

Rita Dalla Chiesa avverte Antonella Elia

Domenica sera, nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che pare che siano tornati insieme, hanno deciso di affrontare le cinque sfere luminose. Dopo una serie di tira e molla sembra che la coppia abbia trovato la sintonia ragion per cui entrambi hanno deciso di rispondere a tutte le critiche.

Tra le tante quelle di Rita Dalla Chiesa che conosce certa che l’amore per Pietro Delle Piane non le stia facendo bene, portandola a comportarsi in un modo completamente differente da quando la frequentava. Secondo la giornalista di Casoria, l’ex ragazza di Non è la Rai non è felice accanto all’attore, e per questo motivo l’ha voluta mettere in guardia: “Stai attenta Antonella, non ti rovinare. Penso che Pietro non sia la persona adatta a te”.

Pietro Delle Piane contro la giornalista

Le affermazioni fatte da Rita Dalla Chiesa a Live Non è la D’Urso hanno colpito pesantemente Pietro Delle Piane, che è sbottato contro la giornalista. “Io sono una persona per bene, di Antonella non si preoccupi. Pensi a lei!”, ha asserito l’attore. Quest’ultimo non accetta assolutamente di essere paragonato ad una persona che condiziona la fidanzata al punto da scatenare quelle violente reazioni che la stessa ha avuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Anche se ha apprezzato la preoccupazione dell’ex conduttrice di Forum, l’opinionista ha difeso a spada tratta il compagno dicendo di non aver mai trovato un uomo come lui, al punto da instaurare una storia così lunga.

Giovanni Ciacci e il consiglio ad Antonella Elia

Oltre a Rita Dalla Chiesa, altri ospiti presenti nello studio di Live Non è la D’Urso hanno avuto da ridire contro la storia tra Pietro Delle Piane ed Antonella Elia. Ad esempio Giovanni Ciacci, che ha espresso delle riserve su questo sentimento: “Non credo a questa coppia, a questo riavvicinamento”.

Il volto di Ogni Mattina è convinto che l’attore stia solo prendendo in giro la compagna, e che sia un traditore seriale. per tale ragione ha consigliato l’opinionista del GF Vip 5 di chiudere questa relazione sentimentale. Ma la Elia ha risposto così: “Gli uomini fedeli mi annoiano molto, anche se fosse infedele sti cavoli”.

L’articolo Rita Dalla Chiesa mette in guardia Antonella Elia: “Pietro non è adatto a te, non ti rovinare” proviene da KontroKultura.