rita-dalla-chiesa-scrive-un-post-sui-social:-“i-calabresi-…”-e-il-web-si-infiamma

In queste ore Rita Dalla Chiesa pare abbia pubblicato un post che di certo non è passato inosservato. La giornalista e conduttrice televisiva sembra avere un legame molto particolare con la Calabria, una terra dove vive la sorella Simona e dove ha trascorso le vacanze estive. Ad ogni modo in queste ore sembra che la conduttrice abbia pubblicato un post molto interessante, facendo un racconto che ha lasciato un pò tutti senza parole e ringraziando tutti i calabresi per averla fatta sentire a casa. Ma cosa ha scritto la nota conduttrice?

Rita Dalla Chiesa rimane bloccata in Calabria per via del terremoto

Rita Dalla Chiesa pare che sia rimasta bloccata in Calabria per via di una scossa di terremoto che è avvenuta nella giornata di ieri. Dopo la paura iniziale, sembra che la conduttrice abbia voluto scrivere un post su Facebook, spiegando cosa fosse accaduto e nel contempo pare che abbia voluto sottolineare quanto grande sia stata l’accoglienza dei calabresi.

Il post pubblicato dalla conduttrice su Facebook non passa inosservato

“Vi sembrerà strano questo post. Sono alla stazione di Paola, su un treno che non so quando partirà e a che ora arriverà a Roma. Ero da mia sorella a Catanzaro, e stamattina sarei dovuta ripartire da Lamezia. Alle 10:30 c’è stata una forte scossa di terremoto e Trenitalia ha mandato un messaggio per dire che il treno prenotato era stato cancellato per verifiche sulla linea ferroviaria. Con una macchina sono arrivata a Paola. In stazione non c’è sala di aspetto per motivi Covid. Ma c’è un bar con dei proprietari che mi hanno lasciato un senso di buono e di famiglia “dentro”. Queste le parole di Rita Dalla Chiesa, scritte nel post che è apparso proprio sulla sua pagina Facebook, raccontando quanto accadutole un pò di ore prima.

Il racconto ed i ringraziamenti ai calabresi per l’accoglienza

Ad ogni modo, sembra che la conduttrice abbia voluto anche ringraziare tutti per l’accoglienza e per come si sono “presi cura” di lei. “Vorrei ringraziarli da qui, senza nemmeno sapere come si chiamino. Seduta davanti a una tisana, mentre pensavo a che fare, dove andare, loro (che mi hanno vista spaesata) mi hanno fatta sentire a casa. Il famoso Sud. La famosa Calabria. Ecco, volevo dire che in fatto di accoglienza, umanità, gentilezza, e calore sono una garanzia per chi si sente solo. E io per un momento mi ci ero sentita. Detto questo, speriamo che il treno parta presto….“. Queste ancora le sue parole. Rita ha chiuso il suo post con una speranza, ovvero quella di poter ripartire ben presto ma sicuramente con una promessa, ovvero quella di fare ritorno in Calabria ben presto.