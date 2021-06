Rita Forte , ancora lontana dalla tv | Il dramma della malattia 21 anni dopo

Rita Forte malattia incidente – Solonotizie24

Un nuovo dramma si abbatte sulla vita di Rita Forte che, da qualche tempo a questa parte, non è più presente nei programmi televisivi come un tempo. L’artista sembra quasi aver preferito ritirarsi dalla tv, ma la sua assenza in realtà è stata resa necessaria da altre motivazioni.

La carriera di Rita Forte comincia negli anni 90 al fianco di Luciano Rispoli che, prima di chiunque altro, crede nel talento dell’artista permettendole di mettersi in gioco presentandosi così al pubblico televisivo, per poi continuare il suo percorso anche al fianco di Fabrizio Frizzi. Quegli anni per Rita Forte, comunque sia, furono segnati a un incidente stradale per il quale dovette subire un percorso di riabilitazione durato tre mesi, insieme alla costante paura di non poter tornare a camminare dato il dubbio insinuato anche dai medici.

Anni difficili, dunque, quelli vissuti da Rita Forte, come la stessa ha spiegato anche in occasione di una recente intervista rilasciata a Storie Italiana ospite di Eleonora Daniele alla quale ha confessato di aver vissuto un anno molto difficile.

“Una macchina ci ha preso in pieno”

Durante l’intervista rilasciata a Eleonora Daniele, Rita Forte ha avuto modo di spiegare come recentemente lei e il compagno Raniero abbiano avuto un’incidente stradale dal quale sono sopravvissuti, ma che li ha costretti ad affrontare un lungo periodo di riabilitazione.

In particolar modo, l’artista, in quell’occasione al pubblico di Storie Italiane ha dichiarato: “Eravamo a Terracina, dovevamo andare al mare. C’era traffico, io volevo andare con la macchina, ma il mio compagno che non sopporta il traffico mi dice ‘prendiamo la macchina che facciamo prima’, ma una macchina fa un’inversione ad Ue ci prende in pieno”. Rita Forte ha poi spiegato: “Ho riportato la frattura spirale tra tibia e perone, mentre il mio compagno una frattura al femore, ci hanno operato, abbiamo passato tutta l’estate tra ospedali e rianimazione”.

Il ritorno del tumore nella vita di Rita Forte

Il periodo di riabilitazione dopo l’incidente, però, non è stato l’unico momento difficile che Rita Forte ha dovuto affrontare. L’artista, infatti, ventuno anni fa ha dovuto fare i conti con un tumore al seno che, successivamente, è tornato prepotentemente nella sua vita.

A rompere il silenzio anche questa volta Rita Forte che a Storie Italiane ha così continuato il suo racconto: “Alla fine di aprile del 2019 faccio il mio solito controllo al seno e c’era qualcosa che non fa: era un tumore e nel giro di una settimana mi ha operata e mi ha tolto questo tumore per la seconda volta, non era la recidiva del primo”. Infine: “Ringraziando Dio non ho fatto terapie perché l’ho scoperto in tempo, ma è stato terribile mi sono tornate in mente le difficoltà dei 21 anni prima, la paura ti assale, mi hanno aiutato i medici”.