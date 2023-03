rita-lofano,-sua-vice,-succede-a-sechi-all’agi.-borrometi-condirettore

(A.G.) Rita Lofano e’ il nuovo Direttore Responsabile dell’Agi, l’agenzia di stampa di proprietà dell’Eni. Vicedirettore dal 2021, e’ in Agi da 23 anni, e’ stata corrispondente dagli Stati Uniti per oltre 10 anni, ha seguito quattro campagne presidenziali e i piu’ rilevanti sviluppi politici, economici e sociali di rilievo internazionale.

Paolo Borrometi, cronista, scrittore, giornalista anti-mafia, assume il ruolo di Condirettore, dopo avere rivestito dal 2019 l’incarico di Vicedirettore dell’agenzia.

Dopo l’addio di Mario Sechi, che diventa Capo Ufficio Stampa e responsabile delle relazioni con i media di Palazzo Chigi, tutto come previsto per la Direzione: Lofano è stata il braccio destro di Sechi. Meno prevista la Condirezione di Borrometi, che pure era stato nominato vicedirettore da Sechi, al suo arrivo all’Agi. In un comunicato l’Editore ringrazia il Direttore uscente e invia alla nuova direzione “auguri di buon lavoro, nel solco di quanto realizzato dall’Agi in questi anni”. Giuseppe Minzolini resta vicedirettore.

In un autoritratto di qualche anno fa, Lofano scrive: “Ho avuto la fortuna di poter raccontare momenti epocali come a Francoforte la notte del passaggio all’euro, in America le elezioni di Barack Obama e Donald Trump, il tracollo di Wall Street che ha fatto tremare il mondo o la conquista di Chrysler da parte di Fiat. Come Rita Kirby ho firmato interviste e reportage per le riviste Eni sulle principali questioni energetiche, compreso un ‘book’ sull’Alaska, viaggiando fino al ‘tetto del mondo’ per realizzarlo. Ho lavorato a Reuters, Radio Capital, Telenorba. Ho una laurea in filosofia, un marito, due figli. Amo il cinema, la Puglia, il Texas”.

