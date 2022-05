Rita Rusic a Oggi è un altro giorno: “Cristiano Di Luzio? Non ho timore di…”

Oggi è un altro giorno, Rita Rusic e il gossip sul fidanzato Cristiano Di Luzio: “Non temo il giudizio”

Nella puntata di oggi del programma di Serena Bortone, l’attrice e produttrice ha concesso una lunga intervista in cui oltre a parlare della sua lunga carriera ha replicato alle polemiche che la sua nuova storia d’amore ha suscitato. La donna infatti è fidanzata con Cristiano Di Luzio, giovane modello di circa trent’anni più giovane. La coppia si è fatta conoscere meglio nell’ultima edizione di Pechino Express trasmessa da Sky Uno tuttavia non sono mancate critiche e giudizi e perciò l’attrice nel salotto di Rai1 ha ammesso:

“Il giudizio c’è sempre, però che timore devo avere? Ho sempre ascoltato gli altri, ma ho sempre deciso di testa mia.”

L’attrice racconta nel salotto di Rai1 gli inizi della sua storia d’amore: “Nata naturalmente”

Rita Rusic ospite di Serena Bortone ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con il modello:

“Le cose sono nate molto naturalmente. Da cosa nasce cosa e ci siamo ritrovati insieme. Lui ha le sue passioni, ha sempre voglia di imparare, sa ascoltare. Lui è un piccolo sole e mi dà sempre luce, mi dà felicità.”

L’attrice ha anche spiegato che è un ragazzo molto semplice ed alla mano e tranquillo e, scherzando, ha aggiunto che la differenza d’età non si nota perché lei dimostra meno anni di quelli che ha e lui, al contrario, sembra più grande. Cristiano Di Luzio è un giovane modello di 32 anni venuto alla ribalta per la sua storia con la produttrice che dura già da qualche anno.

Rita Rusic nel programma di Rai1 parla dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori: “Era ossessivo e geloso”

L’attrice, reduce da una rivelazione su Roberto Benigni, per molti anni è stata sposata con il produttore Vittorio Cecchi Gori, da cui sono nati due figlie Mario e Vittoria, e ad Oggi è un altro giorno ha rivelato che il suo ex marito è sempre stato molto geloso: “Lui è stato geloso, molto geloso. Quando sei giovane, pensi che la gelosia faccia piacere, perché ti fa sentire amata. Invece con il tempo se diventa ossessiva, non va. Lui è stato un po’ ossessivo, sì.”

