Rita Tostes: integrante da Academia Brasileira de Ciências decidiu estudar farmácia por acaso

Doutora em ciências biológicas e chefe do departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP), Rita de Cássia Aleixo Tostes Passaglia tem uma trajetória que justifica sua entrada para a Academia Brasileira de Ciências (ABC) e o fato de já ter sido listada entre as principais mulheres que protagonizam pesquisas no país.

Diante de tanto prestígio acadêmico, nem todos sabem que se deu por um acaso o início da pesquisadora, hoje uma referência em entender as causas da disfunção vascular em doenças como hipertensão arterial, diabetes e obesidades.

Rita conta que tudo começou porque, quando jovem, sonhava em ser jornalista, mas acabou optando por prestar vestibular para farmácia, na época um curso menos concorrido.

“A minha inserção no curso de farmácia foi completamente acidental”, conta.

Esta reportagem faz parte da série “Nossas Mulheres”, produzida pelo g1 em parceria com a EPTV, afiliada da TV Globo, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março. Ao longo do mês, toda quarta-feira, histórias de mulheres de destaque foram publicadas.

O início em Brodowski e as inspirações femininas

Rita é natural de Brodowski (SP), cidade com cerca de 25 mil habitantes na região de Ribeirão Preto. Quando se lembra dos seus primeiros anos de vida por lá, ela menciona a importância de duas mulheres que marcaram o início de sua história.

Uma delas é sua mãe, que Rita descreve como uma mulher simples em termos de estudo, mas emocionalmente muito inteligente.

“Desde pequena ela me incentivou a trabalhar, a sonhar, a ver inúmeras possibilidades que não estavam relacionadas com o fato de ser ou não mulher”, lembra a pesquisadora. “Até hoje, eu nunca fiz ou deixei de fazer nada pensando nisso”, revela.

Ela via uma filosofia de vida parecida em uma professora da época da escola, a quem descreve como “super austera”. Juntando o exemplo com o apoio incondicional dos pais, ela se sentia livre para seguir qualquer caminho.

“Era difícil de imaginar que aquela mulher fizesse ou deixasse de fazer algo por ser mulher.”

A troca do jornalismo pela farmácia

Estudante de escola pública e sem cursinho, a jovem Rita queria estudar jornalismo, uma faculdade que, na época dela, só perdia para medicina na concorrência dos vestibulares das universidades públicas.

Como um teste e, ao mesmo tempo, uma tentativa de já ingressar em alguma graduação, ela acabou optando por prestar farmácia na USP de Ribeirão Preto.

“Podia ter sido qualquer outro curso que eu tivesse colocado porque queria fazer jornalismo e queria ter uma ideia de como eu iria no vestibular”, lembra.

Por acaso ou não, Rita conseguiu a 49ª das 50 vagas para o curso e, por fim, estava em uma das melhores universidades da América Latina, onde, segundo ela, teve professores que lhe mostraram a possibilidade de seguir a carreira científica.

“Todas as pessoas que a gente encontra na vida acabam deixando uma marca na gente. E aí você usa aquilo ou pra repetir algumas atitudes, alguns comportamentos, ou para falar ‘não, eu não quero ser desse jeito’. Eu tive a sorte de ter sempre pessoas que eu uso como espelho até hoje.”

A carreira acadêmica: das frustrações às conquistas

Rita ouviu os ensinamentos dos professores e não só concluiu a graduação em farmácia como também fez mestrado e, posteriormente, doutorado em ciências biológicas, na área da farmacologia, na mesma universidade.

Nesse período, ela teve dificuldades para se manter e chegou a vender cosméticos e a trabalhar como garçonete para complementar a renda da bolsa de pós-graduação, que nem sempre era paga no dia previsto. “Acho que na minha vida eu tive o privilégio das coisas irem acontecendo gradativamente, mas de maneira positiva.”

Ao término da pós-graduação, prestou um concurso no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), em São Paulo, onde trabalhou durante uma década e, nas palavras dela, fez parte de um grupo de quatro mulheres fortes e competentes que contribuíram com a sua formação.

Depois do tempo em São Paulo, ficou três anos no exterior fazendo estágios em instituições dos Estados Unidos e Canadá, mas, quando voltou ao Brasil, teve uma experiência frustrante: prestou um concurso para ser professora titular da universidade na capital, mas não conseguiu a vaga.

“Não que eu não tivesse mérito, mas a pessoa que foi indicada tinha muito mérito. É uma pessoa que eu adoro, colega da casa”, afirma.

Após a negativa, ela afirma que chorou por uma semana, mas voltou para Ribeirão Preto, onde conseguiu se tornar professora titular da Faculdade de Medicina da USP, cargo que ocupa desde 2009. Em maio de 2017, por sua vasta contribuição, ela foi nomeada titular da Academia Brasileira de Ciências.

Em 2020, entrou para a lista das 250 mulheres protagonistas da ciência brasileira, selecionadas pelo projeto Open Box da Ciência, do Instituto Serrapilheira, após um levantamento de dados extraídos da plataforma Lattes que leva em consideração a quantidade de artigos publicados em revistas de impacto, prêmios, participação e organização de eventos científicos.

“Tudo a gente pode. As possibilidades são infinitas. Tudo que a gente quiser fazer, a gente pode, a gente consegue, só tem que querer e fazer de tudo pra aquilo acontecer. E se, às vezes, alguma coisa não acontece, é porque outra melhor vem pela frente”, diz Rita.

No fim das contas, as experiências mostraram a ela de que algo melhor está por vir quando as coisas não dão certo.

“Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e a gente tem que aproveitar. É importante você ser otimista e acreditar que você pode fazer aquilo que você quer no lugar que você tiver, independentemente das pessoas que pensam diferente de você ou que tenham comportamentos que não são adequados”, afirma.

Cultura inclusiva na universidade

Os comportamentos inadequados a que Rita se refere são os preconceitos que as mulheres, por exemplo, enfrentam no ambiente acadêmico. Essa consciência tardia acompanha dois sentimentos: de orgulho e responsabilidade.

O orgulho é com relação aos estudantes. “Acho muito admirável essa nova geração que é bem consciente dos direitos que tem e das injustiças sociais que aparecem em todos os meios. Eu acho isso bárbaro: ver que eles fazem coisas importantes muito mais precocemente do que eu comecei a fazer”, diz.

Já a responsabilidade vem do fato de que ela, hoje, é líder do departamento de Farmacologia e ensina e orienta diversos estudantes.

“Sempre bato na questão de que as pessoas em cargos de liderança têm que promover uma cultura inclusiva e respeitosa. Elas têm que ter resposabilidade com essas questões de discriminação e preconceito que aparecem, e têm que garantir oportunidades para que essa desigualdade diminua”, afirma.

Essas oportunidades vão desde oferecer maior flexibilidade para pesquisadoras mulheres a adaptar a linha de pesquisa para que um aluno que faz parte da comunidade LGBTQI+ possa pesquisar o efeito da testosterona no sistema cardiovasculares de homens trans em processo de transição de gênero.

“Nem sempre as pessoas que estão em cargos de liderança querem tomar essas atitudes, porque elas deixam algumas pessoas, geralmente aquelas que praticam algum tipo de discriminação, desconfortáveis”, afirma Rita.

USP cria canal para dar voz às mulheres cientistas

Virgínias da Ciência

Em 2020, Rita e mais três amigas professoras resolveram transformar as inquietações que compartilhavam nos cafés entre as aulas em um podcast que desse espaço para as mulheres cientistas. Foi assim que nasceu o “Virgínias da Ciência”.

O nome faz referência à escritora Virgínia Woolf, pioneira ao escrever sobre a discriminação de gênero no ensaio “Um teto todo seu”, baseado em palestras que a autora fez a alunas de Cambridge.

O projeto foi tocado em meio à pandemia. Rita conta que chegou a se emocionar várias vezes após a finalização dos episódios.

“Eram pessoas que realmente enfrentaram muitas dificuldades. Por exemplo, eu lembro de uma pesquisadora negra que era da área de matemática, onde tem pouquíssimas mulheres, e várias das coisas que ela ouviu são totalmente desestimulantes e inverdades”, lembra a professora.

O podcast teve duas temporadas e 32 episódios, disponíveis no site do projeto que foi paralisado em 2021, mas com planos de ser retomado. A experiência, segundo ela, foi transformadora.

“Permitiu a gente conhecer várias histórias e também permitia a gente mostrar as histórias dessas mulheres, deixando elas contarem um pouquinho das suas trajetórias”, diz.

