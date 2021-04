Riverdale, Skeet Ulrich e Lucy Hale non stanno più insieme

Skeet Ulrich di Riverdale e Lucy Hale di Pretty Little Liars si sono lasciati. Tanti i curiosi su questa love story dopo che i due sono stati fotografati dai paparazzi mentre si scambiavano un appassionante bacio. Foto che hanno prontamente fatto il giro del web data la popolarità di Skeet e Lucy. È dunque nato un nuovo, grande, amore? Non proprio.

Il 51enne e la 31enne non hanno mai confermato la loro liaison ma neppure smentito: cosa c’è di vero tra Skeet e Lucy? Ebbene, a quanto pare la storia non è mai ufficialmente decollata. E!, noto magazine americano, ha interpellato fonti molto vicine alla coppia che hanno fatto luce sulla vicenda.

I beninformati hanno assicurato che Skeet Ulrich e Lucy Hale non stanno insieme. Almeno non adesso. Tra i due attori c’è stata una breve, brevissima, liaison. A quanto pare si sono frequentati per circa un mese e hanno vissuto dei bei momenti insieme. Ma oggi tutto è finito.

Gli insider consultati da E! hanno spifferato che Skeet Ulrich e Lucy Hale sono ancora in contatto ma non sono fidanzati. Hanno mantenuto un bel rapporto e si sentono ancora ma non sono una coppia. Il motivo? Non è chiaro ma pare che Lucy non voglia distrazioni in questo momento delicato della sua vita.

La Hale – diventata famosa grazie al ruolo di Aria in Pretty Little Liars – è molto concentrata su se stessa e sulla sua carriera da attrice. Ritiene però che il collega più grande sia un uomo eccezionale ed è contenta di averlo conosciuto e di aver trascorso in sua compagnia serate piacevoli.

In questo periodo Lucy Hale ha lasciato gli Stati Uniti: è volata a Londra, dove sta girando una nuova serie televisiva dal titolo Ragdoll. Un dramma poliziesco, un progetto in cui Lucy crede molto dopo il flop del telefilm Katy Keene. La Hale ha conosciuto Skeet Ulrich grazie ad amici in comune e subito è nata una simpatia speciale.

FP Jones di Riverdale ha alle spalle due matrimoni finiti male: quello con l’attrice inglese Georgina Cates (1997-2005) e quello con l’interprete e scrittrice Amelia Jackson (2012-2015). Dalla prima moglie Skeet Ulrich ha avuto nel 2001 due figli, i gemelli Jakob Dylan e Naiia Rose.