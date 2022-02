Rivista di moda di nicchia uomo o donna famose o meno ecco cosa dice il The New York Times

Tramite una chiamata Zoom dal suo soggiorno a New York la scorsa settimana, mentre le sirene risuonavano in sottofondo, la signora Brown ha descritto il compito di essere una fashion editor in questo momento come “un atto di equilibrio costante”. Tra le storie sulle creme per gli occhi e i suggerimenti per lo styling di una giacca di jeans, il suo team (che lavora tutti da casa) aveva appena prodotto una copertina digitale una tantum con la dottoressa Jana Broadhurst, una specialista in diagnostica per malattie infettive.

“Come editore efficace, devi leggere costantemente la stanza”, ha detto. “Ora dobbiamo leggerlo non solo ogni giorno, ma ogni ora e ogni minuto, registrando appetiti e ansie che cambiano continuamente”.

“Offrire un po’ di evasione e glamour è ancora importante, ma ora sono meno paranoica sull’idea di ottenere questa celebrità per quella copertina o un prodotto esclusivo”, ha detto la signora Brown, nota per i suoi stretti rapporti con i glitterati di Hollywood . (Il numero di maggio di InStyle, pubblicato questa settimana, presentava Lady Gaga in copertina.) “I lettori dicono che vogliono vedere le donne comuni che attualmente fanno cose straordinarie che vengono celebrate. Dobbiamo dimostrare che li stiamo ascoltando”.

Improvvisare immagini in un’era senza contatto

Come gestire agilmente una rivista con un budget sempre sfuggente è diventata un’abilità essenziale per gli editori. Alcuni titoli, tra cui la rivista W , sono già stati costretti a licenziare lo staff e passare alla modalità sopravvivenza visto il nuovo status quo.

Quel modello di business tradizionale era in fermento da anni. Douglas McCabe, amministratore delegato della società di ricerca sui media Enders Analysis, ha stimato che, in media, le riviste stanno ora osservando un ulteriore calo della pubblicità “a doppia cifra”.

“Stiamo parlando di circa il 50 percento”, ha detto.

Per i marchi di moda che lottano tra le chiusure della vendita al dettaglio di massa , la loro pubblicità stampata non è una priorità assoluta. Inoltre, poche etichette hanno avuto il tempo prima dell’epidemia di fotografare le loro campagne pubblicitarie dell’autunno 2020, che costituiscono la spina dorsale degli importantissimi numeri di settembre delle riviste