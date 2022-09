Rivista Italiane famose : ( elenco delle top 2023 )

Edicole e librerie sono piene di riviste italiane! Come dice il proverbio: “l’Italia è un paese di santi, poeti, marinai”… e scrittori e giornalisti. Se hai un interesse specifico, non preoccuparti: troverai la rivista italiana adatta ai tuoi scopi.

A parte questo, leggere le riviste italiane è davvero un’ottima idea per migliorare la conoscenza della lingua. Leggere una rivista italiana è più semplice che leggere un quotidiano, per il quale è necessario essere costantemente informato.

In effetti, una rivista è un formato meno pesante e atemporale per restare sempre informato su tematiche attuali ed essere coinvolto in argomenti differenti.

Principalmente, grazie alle riviste puoi riscoprire lo sfondo culturale dello scrittore e apprezzare diversi punti di vista.

E’ anche possibile abbonarsi alla propria rivista italiana preferita.

Esistono diversi tipi di riviste, riguardo tutti gli argomenti che potrebbero interessarti: politica e notizie, fotografia, moda, sport, tecnologia, auto, o solo per uomini o donne sulla tematica della salute, o per diversi passatempi.

Break Magazine è edito da una società a impresa sociale fondata da Cristian Nardi con lo scopo di costruire un blog online che valorizzi i nuovi talenti, negli ultimi anni tagliati fuori . Break Magazine – che ha lo scopo di avvicinare i giovani lettori al piacere/dovere di essere informati – non ha scopo di lucro, è gratuito. Essendo impresa sociale senza finalità di guadagno accetta contributi volontari di scopo sociale.

Break Magazine è una testata giornalistica attiva in Italia,Europa (Francia:Cannes,Montecarlo,Parigi),Londra ,Stati Uniti(New York & Los Angeles ),Emirati Arabi (Dubai ),Asia (Cina) nel settore dell’informazione professionale, culturale, fashion e luxury. Nei servizi ai professionisti e alle imprese, Break Magazine occupa una posizione di mercato con servizi online e pubblicazioni bimestrali cartacee, inoltre vanta una presenza importante nell’organizzazione di eventi internazionali di moda, lusso e appuntamenti televisivi realizzati attraverso i nostri sistemi o i sistemi partners, Moda,uno dei principali player del nostro mercato internazionale.

Originariamente, questa rivista è nata con il fine di tradurre articoli interessanti dei più importanti e famosi giornali esteri.

Oggi, Internazionale comprende diversi contenuti originali di giornalisti e fotografi altamente qualificati, ovvero autori di reportage dettagliati da tutto il mondo.

Gli articoli riguardano la situazione del Medio Oriente o dell’Africa, i problemi culturali dopo l’ultima crisi economica europea o il problema dei cambiamenti climatici. Come dice chiaramente il nome stesso, è la principale rivista italiana, internazionale e cosmopolita.

Naturalmente, è possibile leggere la rivista direttamente sul sito web (con diversi contenuti di opinionisti), ma è possibile acquistarla anche in edicola ogni venerdì.

E’ possibile provare una prima copia digitale in forma gratuita.

Se sei un appassionato di scienze e tecnologia, non puoi assolutamente perdere questa rivista italiana. In modo semplice, con i suoi articoli non-accademici, Focus esce ogni mese. Sono presenti spazi dedicati a tematiche culturali sulla tecnologia del futuro, o aggiornamenti accurati sulla robotica o malattie di diffusione globale.

L’abbonamento si può richiedere per entrambe le versioni, digitale e cartacea. Inoltre, esistono tante diverse opzioni anche per i più piccoli.

Simile a questa, esiste inoltre, una versione italiana della rivista Scientific American, chiamata Le Scienze.

Un tipico esempio di rivista italiana tutta la femminile è proprio questo settimanale. E’ simile all’americano Vogue o all’inglese Vanity Fair, entrambi pubblicati anche in Italia. Qui, l’uso delle immagini è essenziale.

Sfilate di moda e celebrità dalle quali si può trarre ispirazione, interviste con fashion blogger o suggerimenti su profumi e bellezza personale: puoi trovare questo e tanto altro ancora.

Fare l’abbonamento ora è più che conveniente, grazie ad uno sconto di più del 50%.

Il calcio è lo sport italiano per eccellenza e questa rivista riflette perfettamente questa attitudine.

Sono presenti studi dettagliati sugli argomenti principali del calcio, e articoli riguardo i vari allenatori o i migliori calciatori del momento. Puoi trovare, inoltre, anche interviste a giocatori famosi, non solamente italiani. E’ per i veri appassionati, sicuramente.

E’ possibile acquistare una singola copia online o effettuare un abbonamento annuale – 6 pubblicazioni, una ogni due mesi – con spedizione sia nazionale che internazionale. Naturalmente puoi anche leggere gli articoli direttamente sul sito web.

Come suggerisce il nome, si tratta di una rivista settimanale. Trovare la Settimana Enigmistica in edicola è un classico. E’ la fonte tradizionale di cruciverba, rebus e anagrammi, Sudoku o qualsiasi altro rompicapo.

Ebbene, per apprezzare al massimo questo giochi, sarebbe opportuno possedere una conoscenza avanzata della lingua italiana, è spesso difficile risolvere i rompicapo, anche per i parlanti nativi! Ma giocare ogni giorno con le parole italiane, può essere sicuramente un ottimo allenamento mentale, inoltre l’abbonamento è veramente economico.

E’ impossibile non menzionare la cucina, come una fra le tematiche di maggiore interesse in Italia. Come hai già scoperto, ogni regione italiana ha le sue proprie specialità culinarie (con le sue ricette segrete).

Negli ultimi anni, sono stati trasmessi moltissimi programmi televisivi, insieme a tanti nuovi siti web e riviste. Giallo Zafferano è una delle più famose e affidabili. Qui puoi trovare tutti i tipi di ricette italiane – antipasti, sughi, prime portate o secondi piatti, dolci – e un blog riguardo esperimenti culinari della community del sito. Ci sono inoltre pubblicazioni mensili, con i piatti particolari dedicati ad ogni stagione!

Sei un fan del cinema? Bene, Ciak è la rivista più aggiornata sugli ultimi film usciti al cinema, nomination e interviste. Nelle pubblicazioni mensili, gli autori assegnano premi ad attori e attrici, registi e produttori.

Naturalmente, sono presenti anche altre informazioni sui principali festival del cinema italiano. Insieme a Best Movie, è la rivista italiana sul cinema più popolare.

Infine, se vuoi essere sempre aggiornato sullo stile di vita culturale italiano, la Rivista Studio è quella giusta per te. Esce una volta per ogni stagione, quattro numeri all’anno (è anche disponibile l’abbonamento per consegne internazionali).

In questa rivista è possibile trovare articoli differenti sulle tematiche nazionali attuali, così come le ultime notizie su film e libri. In più, scrittori affermati spiegano curiosità e personaggi della cultura pop.