Riviste maschili italiane online, settimanali e mensili. Giornali, periodici, testate che propongono articoli, dossier, inchieste dedicati all’uomo

Come la moda e il mondo dei cosmetici negli ultimi anni si sono rivolti sempre di più al pubblico maschile, anche l’editoria ha nelle riviste dedicate ai soli uomini (o comunque principalmente a loro) un settore decisamente fiorente anche in Italia. Alcune sono creazioni nostrane, altre sono le versioni italiane di noti settimanali e mensili americani un po’ come avviene al femminile ma alla fine il risultato è lo stesso.

Settimanali e mensili dedicati al benessere

Benessere, inteso come stare bene con se stessi e con gli altri. È soprattutto su questo tasto che battono molti settimanali e mensili dedicati prevalentemente al pubblico maschile. Un primo esempio è quello di For Men, noto come altre riviste concorrenti, anche per un calendario che regala ai suoi lettori ad inizio anno sempre con un’attrice, una modella oppure una showgirl famosa. Un mensile che ha nel benessere e nella cura del corpo maschile i suoi temi portanti, trattati sotto mille sfaccettature: così è facile trovare articoli che parlano di salute e alimentazione, sport e palestre, ma anche sessualità.

Argomenti simili sono quelli trattati da Men’s Health che come dice il suo nome inglese è dedicato alla salute dell’uomo. È la versione italiana della rivista americana nata nel 1987, mentre nel nostro paese esce dal 2000. Un occhio al fitness ma anche all’alimentazione legata alla buona salute, alla moda e a tutti gli accessori per essere sempre in forma.

Settimanali e mensili maschili generalisti

Più generalisti sono invece altri settimanali maschili molto conosciuti. Partiamo da GQ (sta per l’inglese ‘Gentlemen’s Quarterly’, ossia il trimestrale per i signori) nato negli Usa inizialmente con quattro numeri l’anno e poi diventato mensile. In Italia ha debuttato nel 1999, edito da Condè Nast, ed è una rivista onnisciente perché si occupa di moda come di salite, di spettacolo come di musica e cinema con diverse rubriche. Discorso simile per Max, pubblicato da Rcs periodici, che è un’altra rivista nota anche per il suo calendario (vedi quelli realizzati con Sabrina Ferilli ed Elisabetta Canalis). O ancora Maxim, edito in Italia dal luglio 1998, che si occupa di musica, cinema, internet, tecnologia, sport, ma anche donne affascinanti.

Moda, economia e motori

Altre riviste maschili di grande diffusione affrontano temi cari al pubblico maschile. L’uomo Vogue è la versione maschile della famosa rivista femminile anche in online. Invece Capital e Class sono riviste dedicate a chi vuole approfondire temi dedicati all’economia, alla finanza e agli investimenti mentre settimanali e mensili come Quattroruote, Al Volante, In Sella e Riders sono dedicati alle passini per i motori, a due e quattro ruote.