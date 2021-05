Rivoluzione Ballando con le Stelle, Arriva in giuria Francesco Totti. Ecco chi se ne va. Nome pesantissimo

Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe esserci un nuovo famosissimo giurato. Secondo le indiscrezioni, Milly Carlucci sta corteggiando uno degli eroi del calcio. Si tratta di Francesco Totti, che potrebbe sedere alla famosa scrivania di Rai 1 in compagnia di Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Per il momento, però, sembra che il marito di Ilary Blasi non abbia ancora accettato la proposta. Staremo a vedere se la regina della prima serata del sabato sera della rete di Stato riuscirà ad ottenerlo nel suo cast d’eccellenza.

Ballando con le Stelle appassiona milioni di telespettatori con le sue coreografie ogni volta più belle. Un talent show che apre le porte ai suoi partecipanti. Come Gilles Rocca, che in seguito alla sua vittoria è stato chiamato come naufrago a L’Isola dei Famosi. Il destino dei due reality potrebbe unirsi ancor più se Francesco Totti decidesse di accettare la proposta di Milly Carlucci. Ruolo fondamentale nella trasmissione è proprio quello della giuria. Con i loro battibecchi e le loro polemiche riescono a conferire al programma quel pizzico di trash che oggi risulta essere indispensabile.

Le loro lingue taglienti vengono poi smorzate da Milly Carlucci che con la sua solita eleganza cerca di riportare tutto all’ordine. Ma una giuria che ha come componenti Selvaggia e Guillermo non può non creare un po’ di scompiglio. E’ da tempo che si parla di un rinnovamento in casa Ballando, e l’aggiunta di un sesto giudice, simpatico e amatissimo come Francesco Totti, potrebbe donare nuova luce alla trasmissione. Ma questo non è l’unico cambiamento cui sta andando incontro il talent show di Rai 1. Tra i ballerini storici, infatti, c’è qualcuno che sembra pronto a ritirarsi.

Simone Di Pasquale fa parte dello staff di Ballando con le Stelle da ormai 11 anni. E’ stato il compagno di Natalia Titova per sette anni, e ha sempre mostrato di riuscire a creare una grande sintonia con le dame che gli vengono assegnate. Ospite a Superclassifica Jon di Jonathan e Carla Gozzi, ha ammesso che sembra si stia avvicinando il momento di appendere le scarpette al chiodo. “Non voglio lasciare la grande famiglia, ma spero di avere un ruolo diverso” ha affermato. Ma il conduttore gli ha subito fatto notare che in quella trasmissione sono solo due i ruoli disponibili.

“Se in quel programma non sei ballerino puoi solo essere giudice”. Che sia stata una provocazione per Milly Carlucci? Sappiamo che anche Samantha Togni ha abbandonato in seguito al rifiuto della presentatrice di affidarle un nuovo ruolo. La ballerina storica ha deciso così di accettare altre offerte e continuare la sua carriera in televisione nel ruolo di presentatrice. Cosa accadrà con Simone Di Pasquale? Ballando con le Stelle è pronto per la promozione di un ballerino? Tutto potrebbe dipendere proprio dalla scelta di Francesco Totti. Un nome del genere nel cast cambierebbe sicuramente le carte in tavola. E tu che ne pensi? Scrivici la tua opinione sulla nostra pagina Facebook e INSTAGRAM.

L’articolo Rivoluzione Ballando con le Stelle, Arriva in giuria Francesco Totti. Ecco chi se ne va. Nome pesantissimo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.