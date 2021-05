rivoluzione-mediaset,-arrivano-adriana-volpe-e-elisa-isoardi-e-rubano-il-posto-a-due-super-colleghe.-fan-sotto-choc

Mediaset è in cerca di volti nuovi e in fase di cambiamento. Canale 5 è ormai diventata la televisione del trash, e si divide tra due indiscusse regine: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Ma si dice che Piersilvio Berlusconi abbia deciso di togliere un po’ di spazio alla seconda, e puntare su altre donne rubate ad altre reti. Si tratta di Elisa Isoardi e Adriana Volpe, che occuperanno ruoli importanti nel palinsesto della prossima stagione autunnale. Dopo aver puntato sul vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, è ora di affidarsi a mani più esperte.

Prima di approdare in Mediaset Elisa Isoardi è stata la conduttrice di La Prova del Cuoco dopo Antonella Clerici. Nonostante il paragone difficile da reggere, si è fatta valere ed è stata molto amata dal pubblico. Successivamente, ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, in coppia con Raimondo Todaro. I due sono stati al centro dei pettegolezzi e il pubblico sognava la nascita di una storia d’amore. Nonostante vari incidenti non li abbiano portati sul podio, sono stati ugualmente protagonisti del reality grazie al loro carattere e alla loro intesa personale.

Dopo il successo avuto a Ballando con le Stelle, per Elisa Isoardi si prospettava un roseo futuro in Rai. Ma non è stato così, e la presentatrice è rimasta a mani vuote. Non solo, le è stato affidato un programma, Check Up, che non è andato mai in porto. Così la ex di Matteo Salvini ha deciso di cambiare completamente rete e ha cominciato ad apparire sempre più spesso in Mediaset, fino alla partecipazione a un altro reality, L’Isola dei Famosi. In molti dicono che la sua presenza in Honduras sia dovuta a un accordo col canale, quello di ricevere successivamente una trasmissione tutta sua.

Anche Adriana Volpe ha un trascorso complicato in Rai. Dopo aver affiancato Giancarlo Magalli, è iniziata una vera e propria faida tra loro finita anche in tribunale. Ma sulla rete di Stato a perderci son le donne e, come la Cuccarini dopo i problemi con Matano, anche la bella conduttrice ha dovuto lasciare il timone. Dopo una breve presenza in Mediaset col Grande Fratello Vip, ha ottenuto la conduzione di Ogni Mattina su Tv8. La trasmissione non ha mai decollato, nonostante il suo evidente impegno, e si dice che al termine della stagione la presentatrice non rinnoverà il contratto.

Non solo, si dice che Mediaset le accoglierà a braccia aperte, riservando ad Adriana Volpe e Elisa Isoardi grandi soddisfazioni. Ma il pubblico è già molto curioso di sapere quando e dove potrà vederle. I rumors affermano che la Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D'Urso la Domenica sera. Già Live-Non è la D'Urso è stato cancellato e questa decisione è definitiva. Per la Volpe, invece, sembra attenderla Mattino 5 Weekend, che sarebbe uno spin-off del programma condotto dal lunedì al venerdì da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ancora nulla di ufficiale, ma le possibilità sono alte.

