rivoluzione-mediaset:-coinvolta-anna-tatangelo,-ma-non-solo…indiscrezione-a-prova-di-ordigno!

Indiscrezione bomba del sito DavideMaggio.it che vorrebbe Anna Tatangelo protagonista di una clamorosa novità Mediaset e non sarebbe l’unica!

Rivoluzione in casa Mediaset: coinvolta Anna Tatangelo, ma non solo…indiscrezione a prova di ordigno! (Instagram)

Una vera e propria rivoluzione dovrebbe avere luogo in casa Mediaset secondo quanto rivelato da sito DavideMaggio.it. Si è molto parlato in questo periodo di un’eventuale sostituzione di Domenica Live, storico appuntamento che accompagna il pubblico nel pomeriggio festivo della settimana.

Si tratterebbe senza dubbio di un”eredità’ di un certo peso, che non tutti sarebbero in grado di accogliere. Ebbene, secondo Davide Maggio ci sarebbero novità clamorose al riguardo che vedrebbero coinvolte due donne amatissime dal pubblico. Una sarebbe Anna Tatangelo, bravissima e bellissima cantante di grande successo: per lei, ci sarebbe addirittura la conduzione del reboot di “Scene da un matrimonio”, storico programma condotto da Davide Mengacci a partire dagli anni Novanta fino al 2015.

L’altra protagonista di questo vero e proprio ‘ciclone’ sarebbe una conduttrice famosissima, scopriamo di chi si tratta.

Non solo Anna Tatangelo: chi è l’altro personaggio pronto a stravolgere la domenica di Mediaset

Se la notizia dovesse essere ufficializzata, Anna Tatangelo andrebbe a ‘scontrarsi’ con la Domenica In di Mara Venier su Rai 1. Ma chi sarà invece l’avversario di ‘Da noi a ruota libera’ con Francesca Fialdini?

Ebbene, pare che a fare concorrenza a Rai 1 in quella fascia oraria sarà l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Due appuntamenti alla settimana quindi per la signora del celebre salotto del sabato pomeriggio di Canale 5.

L’indiscrezione lanciata da Davide Maggio incuriosisce moltissimi: immaginare la domenica pomeriggio senza Barbara D’Urso è abbastanza anomalo, ma Anna Tatangelo e Silvia Toffanin sono due professioniste molto in gamba che potrebbero davvero stupire in positivo il pubblico.