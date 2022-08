rivoluzione-rai:-alba-parietti-al-posto-di-milly-carlucci.-ecco-quale-show-le-ruba

Alba Parietti è ormai un volto super noto della tv italiana. Non ha mai smesso di apparire in tantissimi programmi televisivi, il più delle volte come opinionista. È sicuramente molto conosciuta per il suo essere tagliente e diretta. Versatile, e con tantissime abilità, è una donna dello spettacolo che continua ad essere in auge e a vivere di questo. Per tutti coloro che l’hanno sempre seguita, è in arrivo una sorprendente novità: la Parietti sarà alla guida di un nuovo programma in onda sulla Rai.

È dal 2006 che Alba Parietti non conduce uno show tutto suo. L’ultimo fu Grimilde, trasmesso su Italia uno. Nonostante ciò, ha sempre continuato ad essere super presente nei vari talk show televisivi, tra i più seguiti. È riuscita addirittura ad avere ruoli da protagonista nel Grande Fratello Vip 2020, quando suo figlio Francesco Oppini era uno dei concorrenti. Alba era sempre lì, pronta a sostenere il figlio ma anche a mostrare le sue innumerevoli doti. Finalmente però, la rivedremo anche alla conduzione di un programma tutto suo, in onda su Rai 2.

Il programma in questione sarà “Non Sono una Signora” e andrà in onda dal 7 novembre al 5 dicembre, in prima serata. Si tratta di un vero e proprio show, di cui però non si conoscono ancora i dettagli. Molto probabilmente sarà una nuova versione del Cantante mascherato, che potrebbe addirittura sostituire. Questa volta però sarà in versione drag queens. Infatti, i protagonisti saranno personaggi famosi i cui costumi ed il cui stile ricorderà molto quello delle drag queens. Insomma, Rai 2 ha voluto creare un contenuto del tutto diverso e innovatore. Dopo il ruolo da opinionista alla Vita in diretta, a Zona Bianca, a Live non è la D’urso e tanti altri programmi, la Parietti torna finalmente protagonista.

Alba Parietti è sempre stata brava a passare da una rete all’altra della televisione italiana, senza distinzioni. Ed oltre al ruolo di opinionista, è anche stata concorrente in programmi come Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e Tale e Quale Show. In quest’ultimo si è distinta non solo per le sue performance ma anche per i battibecchi, spesso comici, con Cristiano Malgioglio. Adesso però è finalmente pronta a tornare al timone di un programma tutto suo, nel quale sicuramente continuerà ad essere ironica e tagliente allo stesso tempo.

Ma questa non è l'unica novità della sua vita. Alba Parietti si è infatti avvicinata sentimentalmente a Fabio Adami. È quindi un periodo florido, nel quale ha anche ritrovato l'amore. Si tratta di un manager italiano di 55 anni, del tutto estraneo al mondo della tv e dello spettacolo. Spesso la Parietti si abbandona anche a condivisioni di momenti felici insieme al suo uomo sui social. La conduttrice, opinionista e show girl può quindi dirsi soddisfatta in questo periodo in cui tutto sembra girare dalla sua parte. Non ci resta che aspettare di vederla nel nuovo show di Rai 2.

