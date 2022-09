Rivoluzione Rai, palinsesto stravolto. Sostituito Alberto Matano, Al suo posto andrà in onda proprio lei

Di italiani in giro per il mondo ce ne sono tantissimi e mamma Rai ha deciso di creare una piattaforma online appositamente per loro e per tutti quegli stranieri che vorrebbero approcciarsi al nostro mondo. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo lo scorso 13 gennaio e da questo settembre è pronta a essere messa in atto. Il compito di gestire l’Offerta Estero è stato affidato a Fabrizio Ferragni, storico giornalista della rete di Stato. Da ottobre partirà Rai Italy, la piattaforma digitale on demand in lingua inglese con sottotitoli in italiano con l’obiettivo di raddoppiare l’offerta per l’estero.

L’obiettivo della Rai è quello di promuovere l’Italia nel mondo. Del resto, gli stranieri sono affascinati alla nostra cultura più di quanto spesso immaginiamo. L’Italia ha una grande storia, è ricca di arte, e una cucina che tutto il mondo ci invidia. Ma come verrà strutturata la nuova piattaforma? Il palinsesto sarà formato per l’85% dal meglio dei programmi in onda sulle reti generaliste. Il restante 15% darà spazio a produzioni originali. Questo vuol dire che la rete dovrà aumentare le nuove produzioni, generando nuovi lavori che andranno a coprire oltre 1200 ore annue su 8760 totali.

Già sono stati pubblicizzati alcuni programmi che andranno in onda su Rai Italy. A prendere il posto di Alberto Matano e del suo La vita in diretta ci sarà Roberta Ammendola, che sarà alla conduzione di Casa Italia. Così come nello show del primo canale della rete di Stato, anche questo programma tratterà di attualità, cultura ed eccellenze italiane fra moda, cucina, cinema, musica e sport. Anche le squadre di calcio italiane sono molto conosciute all’estero e l’azienda non ha mancato di dare uno spazio allo sporti. Verranno infatti trasmessi gli highlights della serie B di calcio.

Per la legalità Rai Italy ha lanciato Sportello Italia, dove esperti del settore risponderanno a domande su fisco, successioni e leggi varie. Impossibile tralasciare la religione, considerando che è proprio l’Italia ad ospitare il Vaticano, sede del capo della Chiesa cristiana. Cristianità si chiama lo show condotto da suor Myriam Castelli. Il film del mercoledì sera invece verrà trasmesso in inglese con i sottotitoli in italiano. Monica Setta troverà il suo posto anche sulla piattaforma on demand e avrà modo di farsi conoscere dagli stranieri interessati alla nostra politica, da sempre oggetto di molte chiacchiere.

La giornalista farà da arbitro tra due esponenti politici e non, che discuteranno di un tema di attualità, nel nuovo programma di nome Confronti. Su Rai Italy ci sarà anche un notiziario di 5 minuti in collaborazione con Rai News e una trasmissione food con gambero rosso. Per i figli degli italiani all’estero si terranno lezioni sulla nostra lingua gestiti da Treccani e Antoniano di Bologna. Per finire ci sarà Italiani Genius, che racconta i nostri connazionali che sono riusciti ad affermarsi nel mondo, Unesco 58 sui siti patrimonio dell’umanità e Italianism sui borghi italiani e sul turismo. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

scritto su Più Donna da Maria Costanzo.