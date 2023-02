‘Rixa de facções’ pode ser motivo que resultou na morte de jovem de 23 anos em Porto Velho, diz Polícia Civil

Vítima de 23 anos foi retirada de dentro de apartamento e morto com pelo menos nove tiros de arma de fogo. Prisão foi realizada 12 horas depois do crime pela equipe de investigação da Delegacia de Homicídios O principal suspeito de matar Tiago Silva Santos, de 23 anos, foi preso cerca de 12h depois de cometer o crime. A prisão foi realizada pela equipe de investigação da Delegacia de Homicídios de Porto Velho na segunda-feira (7).

De acordo com a delegada Leisaloma Carvalho, a vítima estava dentro de casa, quando foi retirada pelos suspeitos e morta com cerca de nove tiros de arma de fogo.

1ª Delegacia de Homicídios realizou a prisão de um dos seis envolvidos na morte de Tiago Silva Santos

Após os primeiros trabalhos, a 1ª Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DECCV), com o apoio da Polícia Militar (PM), deu início as investigações para localizar os suspeitos da ação e apurar o envolvimento de mais pessoas no crime.

12 horas após o crime, J.V.S.S., de 20 anos, conhecido como “Metralha”, foi preso. Conforme a Polícia Civil, ele é suspeito de participar da execução de Tiago Silva Santos.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O mesmo responderá pelo crime de homicídio qualificado, cuja a pena é de 12 a 30 anos de prisão.

Rixa de facções

Segundo as investigações, pelo menos seis homens armados invadiram o condomínio, retiraram Tiago de dentro do apartamento e o mataram com pelo menos nove tiros de arma de fogo, do tipo pistola.

Conforme a Polícia Civil, a motivação do crime seria “rixa de facções”. É investigado se a vítima, que possuía antecedentes criminais, tinha envolvimento com a facção rival. As investigações seguem a comando da delegada Leisaloma Carvalho.

