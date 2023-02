RN começa semana com previsão de chuvas para todas as regiões e temperaturas de até 36º

Fim de semana teve precipitações de até 163,8 mm em municípios do estado. Chuva no interior do Rio Grande do Norte

O Rio Grande do Norte começa esta semana com previsão de ocorrência de chuvas em todas as regiões, segundo informou a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado (Emparn).

De acordo com o setor meteorológico da estatal, a chuva é causada pela atuação da Zona de Convergência Intertropical.

As temperaturas médias deverão variar, no Leste Potiguar entre 22°C nas madrugadas, e 32°C, durante as tardes. No interior, as mínimas poderão chegar aos 18°C e máximas aos 36°C.

O Sistema de Monitoramento da empresa registrou ocorrência de chuvas em todas as regiões do estado no último final de semana, entre a sexta-feira (24) e este domingo (26).

Os municípios com maiores acumulados, por região, foram: Parazinho (Agreste Potiguar) 163,8 mm, São João do Sabugi (Central Potiguar) 89,6 mm, Touros (Leste Potiguar) 71,8 mm e Rafael Fernandes (Oeste Potiguar) 53,8 mm.

Somente em cinco horas, Parazinho registrou um chuva de 150 milímetros, na sexta-feira (24).

Reunião climática

Durante esta segunda (27), especialistas de diversos núcleos e centros de pesquisa ligados a meteorologia do Brasil estarão reunidos para debater a previsão e fazer o prognóstico climático para próximo trimestre de 2023 (março, abril e maio) para o Norte do Nordeste do país.

Pela climatologia, o trimestre é o período chuvoso no interior do RN. A reunião ocorre no formato virtual e é coordenada pela equipe da Emparn.

Previsão dia a dia

27/02/23 – segunda-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuva isolada nas regiões do Litoral, Mossoró e Alto Oeste

28/02/23 – terça-feira – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva isolada, em todas as regiões.

1/03/23 – quarta-feira – Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva isolada, em todas as regiões, exceto as regiões do Agreste e do Seridó.

2/03/23 – quinta-feira – Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

3/03/23 – sexta-feira – Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

4/03/23 – sábado – Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

5/03/23 – domingo – Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

