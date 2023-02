rn-investiga-segundo-caso-suspeito-de-febre-amarela-em-primata-no-estado

Sagui foi coletado em Natal em 8 de dezembro. Resultado de exame da Fiocruz deu sugestivo para doença e Sesap estuda medidas para cobertura vacinal. Doença é transmitida por mosquito. Foto ilustrativa do sagui-de-tufo-branco, animal coletado em Natal que teve resultado sugesitvo para febre amarela

Ananda Porto / TG

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) comunicou nesta segunda-feira (13) que investiga mais um caso de febre amarela em um primata no estado.

O animal em questão é um sagui de tufo branco, de nome científico callithrix jacchus, que morreu em Natal no dia 8 de dezembro.

A Sesap foi comunicada pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ) sobre o resultado sugestivo de febre amarela no sagui.

Esse é o segundo caso suspeito em primatas no estado neste ano. Em 18 de janeiro, um outro animal, proveniente do município de Espírito Santo, na Região Agreste do RN, apresentou o mesmo resultado sugestivo (veja detalhes mais abaixo).

O sagui encontrado em Natal pertencia ao Núcleo de Primatologia da UFRN. Diante do exame sugestivo, o caso foi comunicado ao Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal para que as ações investigativas e preventivas sejam tomadas.

Os outros animais do grupo permanecem saudáveis, informou a Sesap.

Os primatas não são transmissores da doença e caso a população encontre um animal doente é importante notificar. A doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados.

“Considerando que os primatas são animais sentinelas para a febre amarela, entendemos que este evento, requer um intenso movimento para viabilizar o aumento das coberturas vacinais, além de antecipadamente se adotar as medidas preventivas, independente dos resultados laboratoriais”, disse Cíntia Higashi, bióloga no Núcleo de Endemias e Zoonoses da Sesap.

Vacinação

A Sesap informou que deve intensificar a cobertura vacinal, iniciando nas áreas rurais e silvestres e, prioritariamente, nos locais próximos de ocorrência dos casos suspeitos em animais.

No Rio Grande do Norte, a vacina da febre amarela está implantada desde abril de 2022, para toda a população de 9 meses a 59 anos de idade, exceto para aqueles em situação com condições de imunização especial.

Para ampliar a cobertura vacinal e reduzir a possibilidade da ocorrência de casos em humanos, a Sesap recomenda que a vacinação aconteça de forma seletiva, sendo vacinados todos aqueles que não receberam a dose da vacina contra a febre amarela anteriormente.

Indivíduos sem comprovação da vacinação são considerados não vacinados, devendo por sua vez receber sua dose da vacina contra a febre amarela.

Na sexta-feira (10), aconteceu uma reunião entre a Sesap, SMS Natal e Ministério da Saúde para acompanhamento do caso encontrado e organização das medidas a serem tomadas por cada instituição.

Outro caso

O outro animal com resultado sugestivo para febre amarela no RN foi encontrado em Espírito Santo, na Região Agreste. O resultado sugestivo saiu no dia 18 de janeiro.

O caso ainda é considerado em investigação pelo Ministério da Saúde e aguarda sequenciamento genético para conclusão.

As equipes de vigilância seguem com a investigação ecoepidemiológica que nos resultados preliminares não encontrou indícios de transmissão para outros animais ou pessoas na área.

Uma equipe composta pela Vigilância Epidemiológica, Imunização, Entomologia e Controle Vetorial do nível central e I URSAP da Sesap já realizou visitas técnicas e orientou as equipes da vigilância em saúde e atenção primária do município, além de acompanhar a vacinação, especialmente na área de ocorrência do caso.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa