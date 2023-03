RN libera vacinação bivalente da Covid para todos os grupos prioritários; veja quais são

Nova vacina é uma versão atualizada elaborada com base na versão original do coronavírus e na variante Ômicron, que é a de maior circulação atualmente. Vacina bivalente

A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap-RN) abriu nesta sexta-feira (24) a Campanha de Vacinação Bivalente contra a Covid para todos os grupos prioritários no estado (veja mais abaixo quem são os grupos).

A medida da Sesap acontece por conta da nova recomendação do Ministério da Saúde (MS).

Inicialmente, a pasta nacional havia recomendado a aplicação das vacinas por etapas nos grupos prioritários, com o objetivo de facilitar a operacionalização da vacinação. O MS mudou a orientação diante da entrega oportuna dos imunobiológicos pelos fornecedores, e da capacidade operacional de distribuição dessas doses aos estados.

A bivalente é uma versão atualizada da vacina (monovalente) usada na campanha de vacinação, que teve início em 2021. Ela foi elaborada com base na variante original do coronavírus (o SARS-CoV-2) e na variante Ômicron, que é, atualmente, a de maior circulação.

“A partir de agora, aqueles que pertencem a qualquer grupo prioritário podem procurar a unidade de saúde mais próxima, para receber o reforço da vacina bivalente e garantir sua proteção contra a covid-19”, explicou a coordenadora do Programa de Imunização do RN, Laiane Graziela.

Para receber o imunizante bivalente, a pessoa do grupo prioritário precisa ter concluído pelo menos o esquema primário da vacinação contra covid, ou seja, ter tomado ao menos as duas primeiras doses. Além disso, o intervalo mínimo para ser vacinado com a bivalente é de 4 meses após a última dose monovalente recebida – essa independente de qual dose seja a última, podendo ser as de reforço.

Pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina devem iniciar ou completar o esquema primário com duas doses da vacina monovalente. A dose bivalente só poderá ser ministrada quatro meses depois disso.

Quais são os grupos prioritários que podem se vacinar

Idosos de 60 anos ou mais de idade;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores;

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas; e,

Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Todas as vacinas contra a covid oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são comprovadamente seguras e protegem contra formas graves da doença. A vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron.

