RN realiza dia de vacinação contra febre amarela neste sábado (4); veja quem deve se imunizar

Os municípios do Rio Grande do Norte deverão realizar neste sábado (4) o dia “F” de mobilização pela vacinação contra a febre amarela. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o objetivo é ampliar a oferta e o acesso da população à vacinação, além de aumentar a cobertura vacinal contra a doença.

As crianças com 9 meses de idade podem tomar a primeira dose e os menores de cinco anos devem receber uma dose de reforço. A população de 5 a 59 anos precisa receber apenas uma dose da vacina.

A Sesap recomendou que os municípios realizem ações de sensibilização da população quanto à importância da proteção contra a doença através da vacinação.

A vacina da febre amarela está implantada no Rio Grande do Norte desde abril de 2022, disponível para toda a população de 9 meses a 59 anos de idade, exceto para pessoas com em condições de imunização especial.

A vacina é elaborada a partir de vírus vivo atenuado, que estimula a produção de anticorpos contra a doença. Antes da implementação da vacina o estado do RN contava com apenas 9% da população vacinada, atualmente a cobertura vacinal do estado se encontra em torno de 22%.

“Nas últimas décadas foi observada uma expansão da circulação viral no Brasil, o que levou o Ministério da Saúde a iniciar a expansão da vacinação de rotina a partir de 2020 em todo o País. A febre amarela é transmitida pela picada dos mosquitos infectados. No Brasil, o principal mosquito vetor da febre amarela silvestre é o Haemagogus. Na forma urbana da doença, o Aedes aegypti pode ser o transmissor”, informou a Sesap.

Segundo a secretaria, os macacos não transmitem a doença para os humanos, mas quando estão infectados sinalizam que o vírus da febre amarela está circulando, por isso atuam como sentinela para alertar a população da circulação do vírus em uma determinada área.

Os sintomas iniciais da doença incluem febre de início súbito, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia, hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.

Vacinação em Natal

Em Natal, a prefeitura informou que as unidades básicas de saúde ofertarão a vacina das 8h às 12h. Já os pontos extras do Shoppings do Via Direta, Midway Mall e Partage Norte Shopping estarão funcionando das 14h às 20h.

Também haverá um ponto extra de vacinação no Parque das Dunas, que funcionará somente neste mês de março, de segunda-feira a sábado, das 9h às 16h.

Vacinação em Mossoró

Na segunda maior cidade do estado, Mossoró, no Oeste potiguar, a prefeitura informou que haverá vacinação em três pontos, neste sábado (4). São eles:

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel (8h às 16h)

UBS Dr. Chico Costa – Santo Antônio (8h às 16h)

Partage Shopping Mossoró (10h às 18h)

