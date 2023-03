RN registra chuvas acima de 120 milímetros no fim de semana, diz Emparn

Os maiores acumulados foram registrados no município de Serrinha dos Pintos (126 mm) e Parazinho (122 mm). Natal teve chuva de 90 milímetros. Chuva em Nova Parnamirim, bairro de Parnamirim, na Grande Natal

Igor Jácome/g1

O Rio Grande do Norte teve chuvas superiores a 120 milímetros neste fim de semana. Foi o que apontou o Boletim Pluviométrico da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) desta segunda-feira (27).

As cidades com os maiores acumulados foram: Serrinha dos Pintos, na Região Oeste, com 126 milímetros, e Parazinho, no Agreste, com 122.

LEIA TAMBÉM

Cratera se abre em rua de Nova Parnamirim, quase ‘engole’ casa e isola moradores

Inmet emite dois alertas de chuvas que atingem 121 cidades do RN; veja lista

Na região Leste, Parnamirim foi o município que registrou maior precipitação de chuvas: 116 mm – na capital Natal o acumulado foi de 90 milímetros.

Na Região Central, o acumulado foi menor do que nas demais regiões, com Lajes tendo o maior nível: 71 mm.

O boletim é atualizado diariamente, com período de monitoramento que vai das 7h da manhã de um dia para o mesmo horário da data seguinte, completando assim 24 horas.

“As chuvas vêm mantendo regularidade, o que confirma o resultado, pelo menos até o momento, daquela previsão divulgada que o estado teria chuvas de normal a acima do normal. Praticamente todos os municípios já ultrapassaram a média histórica para o mês. As chuvas deverão continuar durante essa próxima semana com índices menores, mas em todas as regiões”, explicou o meteorologista Gilmar Bistrot, chefe da unidade instrumental de Meteorologia da Emparn.

“Para abril é possível ocorrência de um pequeno veranico no início do mês e o restante do mês será com boas chuvas atingindo as regiões do litoral”, completou.

Matéria mostra como chuva causou estragos na Grande Natal:

Cratera na Toca da Raposa piorou após chuva, obra deveria ter sido concluída em fevereiro

Previsão

A Emparn apontou ainda uma previsão do tempo e de temperatura para a última semana de março, na qual as temperaturas chegarão a média de 22 °C durante a madrugada e a média dos 34 °C durante as tardes no litoral. Já no interior, as mínimas poderão chegar aos 18 °C e máximas aos 36°C.

Veja a previsão por dia e região:

Segunda-feira (27) – Céu com muitas nuvens, com pancadas de chuvas isoladas, em todas as regiões.

Terça-feira (28) – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com chuva isolada nas regiões do Alto Oeste, Mossoró e Vale do Açu.

Quarta-feira (29) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

Quinta-feira (30) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todas as regiões.

Sexta-feira (31) – Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

Sábado (1) – Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

Domingo (2) – Céu parcialmente nublado com chuva em todas as regiões.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Ufficio Stampa