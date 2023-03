rn-tem-1.162-casos-de-dengue-notificados-nos-primeiros-dois-meses-de-2023,-diz-sesap

Boletim epidemiológico de arboviroses – com dados também de chikungunya e zika – foi divulgado nesta terça-feira (7) pela Sesap. Nenhum óbito pela doença foi confirmado neste ano. Mosquito Aedes Aegypti

O Rio Grande do Norte teve 1.162 casos de dengue notificados nos primeiros dois meses de 2023. É o que aponta o boletim epidemiológico das arboviroses, que foi divulgado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap).

Os dados são referentes até o dia 1º de março. Dos casos de dengue, 242 casos foram confirmados, 935 foram considerados prováveis e 227 descartados.

Além disso, nenhum óbito pela doença foi confirmado neste ano, mas quatro estão em processo de investigação.

O boletim contém os dados coletados entre a Semana Epidemiológica 1 até a 8, encerrada em 1º de março de 2023. A incidência apresentada foi de 26,26 casos prováveis por 100 mil habitantes.

Chikungunya

Com relação à chikungunya, foram notificados 524 casos da doença, sendo confirmados 38 e com outros 486 casos considerados prováveis. Outros 73 foram descartados e não houve nenhum óbito pela doença.

A incidência foi de 13,65 casos prováveis por 100 mil habitantes.

Zika vírus

Já no que diz respeito à Zika, até a Semana Epidemiológica 8, foram notificados 95 casos da doença, sendo confirmados 3 casos, 81 casos considerados prováveis. Foram descartados 14 e não houve nenhum óbito confirmado.

A incidência foi de 2,30 casos prováveis por 100 mil habitantes.

Os sintomas iniciais das arboviroses podem ser semelhantes e clinicamente inespecíficos, sendo imprescindível observar a diferenciação dos sintomas para que se possa conduzir o tratamento do caso de forma adequada. Entre os principais sintomas estão: Febre, manchas na pele, dores nos músculos e inchaço nas articulações, além de conjuntivite, dor de cabeça, e coceira.

