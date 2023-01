RN teve 32 trabalhadores em condições análogas à escravidão resgatados em 2022, diz MPT

De acordo com o órgão, o total de resgates feitos em 2022 foi maior do que o acumulado entre 2019 e 2021, quando 29 trabalhadores em condições semelhantes foram resgatados. Situação análoga à escravidaõ

PM/Divulgação/Imagem de Arquivo

O Rio Grande do Norte teve 32 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em 2022. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que mostra um aumento em relação aos últimos anos de eventos dessa natureza.

De acordo com o órgão, o total de resgates feitos em 2022 foi maior do que o acumulado entre 2019 e 2021, quando 29 trabalhadores em condições semelhantes foram resgatados.

“Os números em si não revelam a gravidade do caso, uma vez que para cada pessoa resgatada existem inúmeras ignoradas seja pela ausência de denúncias, fiscalização insuficiente ou mesmo por não se enxergarem naquela situação”, destaca o procurador do Trabalho Gleydson Gadelha, titular, no RN, da Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete).

Os números foram divulgados nesta sexta-feira (27), um dia antes do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Escravo. Em todo o Brasil, foram 2,5 mil trabalhadores resgatados em 2022.

De acordo com dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), os trabalhadores resgatados no RN receberam, em verbas rescisórias, pouco mais de R$ 12 mil.

Felipe Guerra é o município com mais autos de infração lavrados após a constatação de situações de trabalho análogo a de escravo: submissão a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeição a condições degradantes de trabalho, ou com restrição, por qualquer meio, de sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

pappa2200