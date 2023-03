RN teve alta de 20% nos assassinatos no fim de 2022, mostra Monitor da Violência

Apesar de queda de 5% ao longo do ano, crescimento no último trimestre pode apontar reversão de tendência no estado, que sofre ataques a tiros e incêndios em comércios, veículos e órgãos públicos. Na madrugada desta terça (14), pelo menos 13 cidades do estado sofreram ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos.

O Rio Grande do Norte teve uma alta de 20% no número de assassinatos no último trimestre de 2022, apontam dados do Monitor da Violência. Entre outubro e dezembro, 291 pessoas foram mortas — 47 a mais do que no mesmo período de 2021.

O crescimento dos assassinatos nos últimos meses pode apontar uma reversão na tendência de queda dos homicídios do estado que vinha ocorrendo nos meses e anos anteriores.

Considerando todo o ano, houve uma queda de 5% no número de assassinatos em 2022. Foram 1,1 mil mortes violentas no ano passado – 57 mortes a menos que as registradas em 2021.

Mas, mesmo com a queda anual, os números dos últimos meses acendem um alerta sobre o cenário de violência no estado.

Nº de assassinatos aumentou no RN no final de 2022, aponta Monitor da Violência

Na madrugada desta terça (14), pelo menos 17 cidades do estado sofreram ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e outras duas foram presas.

Entre os alvos, estão um fórum de Justiça, duas bases da PM e uma prefeitura e um banco. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, os ataques foram organizados por um grupo criminoso em retaliação à apreensão de drogas e armas em ações policiais há 15 dias.

Cidades do RN têm madrugada de ataques a tiros e incêndios em comércios, veículos e órgãos públicos

Segundo a antropóloga Juliana Melo, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), porém, os ataques dessa noite foram orquestrados por dois grupos criminosos para pedir melhores condições no sistema prisional potiguar (leia mais sobre isso abaixo).

Secretaria de Obras de Acari foi alvo de criminosos na madrugada desta terça (14)

Cenário de violência no estado e no país nos últimos anos

Como é possível ver no gráfico abaixo, o número de assassinatos no RN em 2022 foi o mais baixo dos últimos 10 anos, segundo dados do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

São contabilizados os homicídios dolosos, as lesões corporais seguidas de morte e os latrocínios (roubos seguidos de morte).

O RN seguiu a tendência nacional, já que o Brasil teve o número mais baixo de mortes violentas da série histórica em 2022 — foram pouco menos de 41 mil assassinatos.

Número de assassinatos cai 1% no Brasil em 2022

Esta tendência de queda é registrada pelo Monitor da Violência desde 2018, após o recorde de mortes em 2017 — ano que foi fortemente marcado por disputas entre facções criminosas e pelo descontrole do sistema penitenciário nacional.

A tendência foi momentaneamente interrompida em 2020, ano que teve uma alta em plena pandemia, mas voltou a ser registrada nos anos seguintes.

Cinco anos depois, 18 mil homicídios a menos

Alerta vermelho: ciclo de redução da violência no Brasil perde força

Escalada de violência no final do ano

Mesmo com a queda dos últimos anos, há pontos de atenção. O último trimestre de 2022 teve uma alta de assassinatos de 6,4% em todo o país em comparação com o mesmo período de 2021.

No Rio Grande do Norte, a situação é ainda mais alarmante, pois o aumento foi de 19,3% entre outubro e dezembro de 2022.

Os dados trimestre a trimestre mostram que o aumento de casos no segundo semestre do ano passado interrompe uma tendência de queda que tem oscilado no estado desde 2018.

Sistema penitenciário potiguar: ‘Barril de pólvora’

A antropóloga Juliana Melo, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), afirma que existe uma relação próxima entre a atuação de facções criminosas no estado e os indicadores de violência.

Em 2017 e 2018, por exemplo, dois grupos — o PCC e o Sindicato do Crime — entraram em choque no estado, causando dois anos extremamente violentos, como já mostrado nos gráficos desta reportagem.

“Logo depois, tivemos uma mudança no sistema de segurança pública. Houve um movimento muito forte para prender lideranças”, diz. “Houve também o deslocamento do PCC para o interior do estado e a diminuição da rivalidade entre os dois grupos. As condições nas prisões ficaram muito mais duras também, em termos de tortura e de controle. Com isso, houve uma diminuição no nível de mortes [no estado]”.

As condições no sistema prisional, porém, acabaram gerando um “barril de pólvora”, segundo Juliana. “Desde 2017, as condições pioraram muito no sistema prisional potiguar. Houve uma série de supressão de direitos. Estão passando fome lá dentro. A situação está dergradante”, diz.

Ao mesmo tempo, Juliana afirma que houve um fortalecimento e até mesmo incentivo a grupos de extermínio — principalmente após outubro, com a campanha de candidatos ligados a milícia, segundo a professora. Com isso, os números de violência voltaram a subir no final do ano passado no estado.

“Agora, estamos vendo a união do PCC e do Sindicato do Crime para pedir melhorias no sistema prisional. O que podem fazer para chamar a atenção? Greve de fome. Mas quem liga? Familiares fazendo passeata também não gera comoção. A violência gera. Ela comunica”, diz Juliana sobre os ataques desta terça.

“Eles sabem que, fazendo ataque aqui fora, vão sofrer represália lá dentro [da prisão]. Mas fazem porque não estão aguentando mais. É uma espiral de violência, uma bola de neve cada vez maior.”

