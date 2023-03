RN vai receber 244 doses da vacina contra varíola dos macacos; saiba público que será vacinado

Doses são para aplicação em grupos específicos e expectativa da Sesap é concentrar ponto de vacinação no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). Profissional de saúde prepara dose da vacina contra a varíola dos macacos (monkeypox).

AP Photo/Jeenah Moon, File

O Rio Grande do Norte vai receber na próxima segunda-feira (13) um lote com 244 doses de vacina contra varíola dos macacos, também chamada de monkeypox (mpox).

A vacinação contra a doença será restrita a:

profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus;

pessoas vivendo com HIV/Aids com contagem de linfócitos inferior a 200 células nos últimos seis meses

pessoas que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para mpox

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está definindo as estratégias para alcançar este público-alvo, em uma articulação entre o Programa Estadual de Imunização, Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e Programa Estadual de IST/Aids .

A ideia da pasta é que a vacinação seja feita em todos esses públicos no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

A data para o início da aplicação das vacinas ainda não foi definida.

Esquema de vacinação

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o esquema de vacinação será de duas doses (0,5mL cada) da vacina Jynneos Mpox, com quatro semanas de intervalo (28 dias) entre as doses.

A imunização está indicada para uso em adultos com idade igual ou superior a 18 anos. Neste momento, não se recomenda a administração simultânea da Jynneos Mpox com outras vacinas.

Histórico de casos

O boletim mais recente da Varíola dos Macacos – publicado no dia 3 de março – aponta 152 casos confirmados da doença no Rio Grande do Norte. Os municípios com maior número de casos são: Natal (97), Parnamirim (25), Extremoz (5) e Mossoró (5).

Em julho de 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a monkeypox como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. No Brasil, até 18 de fevereiro de 2023, já haviam sido confirmados 10.301 casos da doença.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Ferla