RNI Origem Pelotas é nova opção de bem-estar no bairro Cidade Alta

Conjunto com até 13 áreas de lazer aposta em alto potencial de valorização Adquirir uma casa é um grande investimento. Encontrar um lar cômodo, em uma região com infraestrutura completa e de fácil acesso, no entanto, não é uma tarefa tão simples. De acordo com a pesquisa FipeZap, que aborda as tendências do setor imobiliário, 44% dos entrevistados têm a pretensão de comprar um imóvel nos próximos meses, principalmente porque acreditam que o empreendimento tem uma chance de valorização de 2,5% a 5,7%.

Em busca de oferecer imóveis de qualidade para seus clientes e com o compromisso de desenvolver as regiões onde atua, a construtora e incorporadora RNI lançou um novo empreendimento no Rio Grande do Sul, o RNI Origem Pelotas. O empreendimento está localizado em um bairro planejado, o Cidade Alta, que irá ofertar aos mais de 354 moradores facilidades como qualidade de vida e segurança. Segundo a empresa, a região já é um sucesso de vendas, a própria RNI já comercializou 70% do seu primeiro condomínio no Bairro, o RNI Altos dos Jerivás, que só no ano passado, valorizou mais 16%.

“A escolha da localização é um diferencial, pois a região norte da cidade está em grande expansão e desenvolvimento, gerando para nosso cliente valorização do imóvel, acesso rápido a bens e serviço e muitos outros benefícios. Com isso a RNI está garantindo mais qualidade de vida aos moradores e segurança aos investidores” afirma o diretor de Vendas e Marketing da RNI, Gustavo Felix.

Bairro Cidade Alta

O bairro Cidade Alta foi planejado para oferecer mais qualidade de vida aos moradores, com infraestrutura completa, espaços para diversão e acesso a comércio e serviços. Tudo isso com o objetivo de facilitar o dia a dia dos moradores e oferecer qualidade de vida em uma região estratégica da cidade.

“Nas áreas para o bem-estar dos moradores temos espaços como pracinha com playground para as crianças, espaço pet, academia ao ar livre, quadras de Beach tênis, pista de caminhada, ciclovia e decks para contemplação do paisagismo, com mais de 40 mil m² de área verde” explica Felix.

A localização, segundo ele, também é um diferencial. O bairro está localizado com fácil acesso a BR 116, avenida Fernando Osório, Hospital Santa casa, Shopping Pelota e Faculdade Anhanguera.

RNI Origem Pelotas

O empreendimento contará com 354 unidades, com metragens entre 142,50 e 189,55 metros quadrados. Cada lote ainda terá duas vagas de garagem e opção de uma a duas suítes.

Para agregar na questão de conveniência, a RNI se preocupou em incluir diversas comodidades para os futuros moradores, além de 13 espaços exclusivos para famílias e pets. As áreas comuns dispõem de portaria, praça pergolado, bicicletário, espaço fitness, fitness ao ar livre, salão de festas, playground, quiosque com churrasqueiras, piscinas adulto e infantil, praça chimarródromo, quadra gramada e quadra poliesportiva.

Além disso, para trazer mais conforto, os lares serão entregues com piso em porcelanato em todos os ambientes. Cada residência também conta com estrutura para medição individualizada de água e preparação para a instalação de aparelhos de ar-condicionado nos dormitórios.

“Estamos cientes das necessidades dos consumidores e sabemos que é crescente a procura de investidores em nossos residenciais, o que evidencia a qualidade dos imóveis da companhia e comprova a nossa expertise em oferecer residenciais de padrão inquestionável, à altura das necessidades dos nossos clientes” ressalta o diretor.

Descubra os detalhes

Para conhecer o empreendimento, a RNI disponibiliza no site a visualização das plantas das unidades e simulações de financiamento. Além disso, a incorporadora conta com um estande de vendas na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 2.346 – Areal, Pelotas.

pappa2200