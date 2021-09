RO CIOK RIFÀ IL LOOK A UN CAMPO DA BASKET NEL QUARTIERE MACIACHINI DI MILANO PER SOSTENERE I RAGAZZI IN DIFFICOLTÀ 

ll 60% dei ragazzi pratica sport per scaricare stress e ansia. Così Oro Ciok insieme al campione olimpico Gianmarco Tamberi e alla cestista azzurra Cecilia Zandalasini, il 25 settembre riporta la Generazione Z in campo! Evento Sabato 25 Settembre 2021 dalle ore 11 Presso L’amico Charly Onlus, Via Guerzoni, 23 Milano Ingresso giornalisti: ore 15.00

Lo sport è un compagno fisso delle giornate delle Nuove Generazioni e il 42% di loro lo pratica ogni giorno: questo è quanto emerge dall’Osservatorio “Sport e Nuove Generazioni” condotto lo scorso giugno da OneDay Group e Terres des Homme.

Dopo più di un anno trascorso tra lockdown e distanziamento sociale, Oro Ciok, brand del gruppo Mondelez International, scende in campo al fianco della GenZ. Il brand rifà il look al campo da basket di zona per L’amico Charly Onlus e per tutti i ragazzi del quartiere Maciachini di Milano. Obiettivo? Riqualificare la zona diventando il punto di riferimento per le Nuove Generazioni con uno spazio multiculturale.

“Il lockdown ha in parte cambiato lo stile di vita delle Nuove Generazioni ma oggi è arrivato il momento di tornare gradualmente alla socialità e quale modo migliore dello sport e di un evento in pieno stile Oro Ciok!” – Dichiara Alessandra Monaco – Direttore de L’amico Charly, l’associazione che dal 2001 offre ad adolescenti e alle loro famiglie sostegno psicologico, scolastico e sportivo. Oggi dopo mesi di distanziamento e chiusure, l’associazione ritorna ad essere un punto di aggregazione con un nuovo campo da basket riqualificato grazie alla collaborazione tra Oro Ciok e Hard in The Paint, l’associazione no-profit che trasforma i campi sportivi degradati in opere di street art.

“Oro Saiwa è da sempre vicino agli italiani e promotore di iniziative a favore della comunità.” – dichiara Martina Montorfano – Senior Brand Manager Oro Saiwa – “Siamo pronti a scendere in campo insieme ad Amico Charly e Hard in the Paint per supportare lo sport e il divertimento dei giovani ragazzi e per contribuire alla creazione di uno spazio multiculturale pensato per loro”.

Appuntamento Sabato 25 settembre ore 10.30 per l’inaugurazione del nuovo campetto: Oro Ciok insieme a L’amico Charly organizzano un evento dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 13 e i 16 anni, con tornei di basket organizzati da Playground Milano League, il progetto che da anni anima i campi e i giardini della città avvicinando le nuove generazioni al mondo del basket e dello sport. L’associazione Hard in The Paint, nei giorni precedenti all’evento si occuperà della riqualifica estetica del campo da basket e del muro che lo circonda. Insieme ai ragazzi de L’amico Charly Onlus, Hard in the Paint trasformerà il campo in una vera e propria opera d’arte ispirata allo stile unico di Oro Ciok.

Tra partite di basket e tornei 3vs3, a fare compagnia e intrattenere i ragazzi durante la giornata sarà Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico. Ospiti dell’evento saranno l’atleta olimpico Gianmarco Tamberi che, come padrino dell’evento, scenderà in campo partecipando ai tornei e mettendosi in gioco insieme alle ragazze e ai ragazzi del quartiere. Insieme a lui ci sarà anche Cecilia Zandalasini, la cestista che a soli 25 anni ha già vinto 3 scudetti italiani, 4 supercoppe, 4 coppe italiane e un campionato Wnba con le Minnesota Lynx.