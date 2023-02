RO recebe 124 mil doses da vacina bivalente contra Covid; imunização começa na segunda (27)

Novo imunizante oferece a proteção contra o vírus original da Covid-19, bem como a variante Ômicron. Vacina bivalente da Pfizer contra a Covid

O estado de Rondônia recebeu 124.122 mil doses da vacina Pfizer Bivalente contra Covid. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nesta sexta (24) e, conforme a pasta, a campanha de imunização começa na segunda-feira (27).

O novo imunizante foi desenvolvido para reforçar a proteção contra o vírus original da Covid-19, bem como a variante Ômicron e suas subvariantes.

Para receber a vacina, a pessoa deve estar vacinada com ao menos duas doses dos imunizantes contra Covid e ter um intervalo de quatro meses.

As primeiras doses dos imunizantes estarão disponíveis para idosos, pessoas em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Como será o cronograma em Rondônia

Segundo a Sesau, a imunização vai seguir por etapas, sendo:

Primeira etapa de 27/2 a 19/3/2023

pessoas acima de 60 anos e mais;

pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a partir de 12 anos e seus respectivos trabalhadores; e

pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas a partir de 12 anos de idade.

Segunda etapa, de 20/3 a 16/4/2023

gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto).

Terceira etapa, iniciando em 17/4/2023

trabalhadores da saúde;

pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

população provada de liberdade (a partir de 18 anos);

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos); e

funcionários do sistema de privação de liberdade.

Saiba mais sobre a vacina bivalente

Desde o início da pandemia, o coronavírus vem sofrendo mutações (o que é normal). Atualmente, a variante que domina o mundo é a ômicron, que é bem diferente do vírus original.

As primeiras vacinas usadas no combate à pandemia, também chamadas de ‘monovalentes’, fornecem menos proteção frente à variante dominante. Ainda assim, as vacinas monovalentes continuam sendo eficazes contra casos graves, óbitos e hospitalizações.

Vale lembrar que as vacinas bivalentes da Pfizer têm a tampa de cor cinza, enquanto a monovalente tem a tampa roxa.

