road-to-2030:-una-sfida-senza-precedenti

Il nostro è un tempo bizzarro e pericoloso, nel quale tutti sembrano aver compreso molto bene quanto non si possa più prescindere da criteri di sostenibilità ambientale, ma ben pochi si rendono realmente conto di quanto la transizione ecologica dipenda da ognuno di noi, nessuno escluso.

Un uomo che di rivoluzioni se ne intendeva molto, Martin Luther King, disse che «nulla è più pericoloso di un’ignoranza sincera e di una stupidità coscienziosa». Tutti noi stiamo rischiando proprio questo: di passare alla storia come la generazione che non ha saputo leggere i segni dei tempi riempiendosi la bocca di tante belle parole ma chiudendo gli occhi davanti alla realtà dei fatti e all’urgenza di trovare soluzioni.

Quello tra il 2020 e il 2030 rappresenta il decennio più decisivo di sempre per il futuro dell’umanità, ed è arrivato il momento che tutti ne siano consapevoli fino in fondo, se non vogliamo fare i conti con un disastro ecologico capace di trasformare il nostro unico pianeta in un inferno invivibile.

Intendiamoci, l’umanità sta agendo ma non abbastanza in fretta. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha sostenuto per la prima volta nel 2021 la necessità di investire sulle fonti rinnovabili, avvertendoci al contempo che nonostante queste rendano il 367% in più delle fonti fossili, gli investimenti dovrebbero ancora triplicare per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

A rendere troppo lenta la nostra risposta alle evidenze sempre più drammatiche della crisi climatica troviamo la stessa ragione che ha generato questa crisi: un modello economico egoistico e predatorio che sfrutta il pianeta bel oltre le sue capacità di rigenerarsi. Un modello economico che premia solo il profitto, anche quando questo viene prodotto a discapito della vita di miliardi di persone e della ricchezza di un ecosistema frutto di milioni di anni di evoluzione. Insomma una follia che chiunque di noi fermerebbe immediatamente, ma che nessuno è in realtà in grado di fermare da solo perché il sistema economico e tecnologico nel quale siamo tutti immersi non è pensante, bensì automatico, autistico, tecnocratico: in altre parole, capace di portarci all’autodistruzione.

Un pericolo che si è già fatto sentire chiaramente nelle quattro crisi gravissime che per la prima volta l’umanità sta affrontando insieme, e che sono tutte riconducibili all’aridità di questo freddo sistema tecnocratico: la crisi finanziaria iniziata nel 2008 per l’egoismo di pochi del quale si è reso complice l’intero sistema economico mondiale; la crisi pandemica del 2019, così strettamente correlata a dinamiche economiche perverse e all’inquinamento dell’aria; la crisi geopolitica che da anni condiziona in modo disumano i mercati internazionali e che oggi è esplosa nell’aggressione della Russia all’Ucraina; e più importante di tutte la crisi climatica, che nonostante stia generando disastri umanitari senza precedenti, non viene mai affrontata in modo risolutivo in nome di un assurdo primato del profitto.

L’accademica di Francia Marguerite Yourcenar, già trent’anni fa, ci avvertiva che più gli effetti delle crisi si aggravano minore diventa la disponibilità delle parti a cooperare per trovare soluzioni comuni. Esiste cioè un effetto paradosso secondo il quale man mano che il disastro si avvicina, l’egoismo delle persone aumenta e con esso la tendenza a chiudersi in sé stessi e a non considerarsi responsabili degli eventi. È questa forse la minaccia più grande che ci troviamo ad affrontare oggi. Ed è per questo che la data del 2030 sta diventando una scadenza emblematica oltre la quale l’umanità rischia di perdere per sempre l’opportunità di correre ai ripari.

Tante forze positive che concorrono oggi a quella inversione di rotta alla quale la storia ci richiama con forza: l’educazione dei giovani; la ricerca scientifica; lo sviluppo tecnologico; la cooperazione internazionale; il dialogo interculturale ed interreligioso; l’economia civile; l’economia sociale; la green economy.

Nessuno può sentirsi solo in questa sfida senza precedenti di fronte alla quale ci ha posto la storia. Ma è fondamentale comprendere fino in fondo che la soluzione non verrà da una parte sola come non arriverà dai decisori politici ed economici. Perché la soluzione consiste in un cambiamento culturale profondo capace di rimettere al centro dei nostri interessi la felicità dell’uomo e il profondo rispetto per la natura nella quale questa felicità diventa possibile.

Papa Francesco inaugura a Roma il Villaggio per la Terra all’indomani della definizione da parte delle Nazioni Unite dell’Agenda 2030

SDGs: la cassetta degli attrezzi

Il 25 settembre del 2015 per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite i 193 Paesi Membri hanno condiviso un’agenda universale ispirata ai migliori criteri di sviluppo sostenibile, che fissa degli obiettivi comuni nell’interesse dell’intera popolazione mondiale che ha da poco raggiunto quota 8 miliardi.

Rispetto agli “obiettivi del millennio” dell’Agenda 2015 – che riguardava solo i paesi in via di sviluppo – gli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell’Agenda 2030 rappresentano un’evoluzione straordinaria del concetto stesso di sviluppo. In primo luogo perché con questi viene riconosciuto pienamente lo stretto legame che esiste tra lo sviluppo socioeconomico e il benessere dell’umanità. Tutto appare finalmente interconnesso e diventa semplice comprendere come non ci possa essere una reale produzione di benessere se qualcuno viene poi costretto a pagarne il prezzo. Rendere sempre più ricchi i ricchi provocando sofferenza e povertà per miliardi di persone non può più definirsi sviluppo. Ne sa qualcosa l’Europa che a causa del sovrasfruttamento del territorio africano e dell’aggravarsi della crisi climatica sta diventando meta di flussi migratori che coinvolgeranno presto oltre 200 milioni persone.

In secondo luogo, con l’Agenda 2030 viene finalmente offerta a tutti gli operatori politici ed economici una mappa universale delle sfide alle quali siamo chiamati. Governi, amministrazioni locali, accademie, centri di ricerca, imprese, ONG, organi di informazione e cittadini, hanno tutti accesso ad un medesimo contesto di riferimento costantemente aggiornato e approfondito.

Insomma, una vera e propria “cassetta degli attrezzi” articolata in 17 goal e 169 target da raggiungere entro il 2030. Un piano d’azione nel quale sono strettamente legati tra loro: il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e le sfide comuni per tutti i paesi del mondo.

(Gabriele Renzi, Responsabile Comunicazione Earth Day Italia)

L’articolo Road to 2030: una sfida senza precedenti proviene da The Map Report.

