“Road to Rome 2023”, il golf conquista tutti a Villa Borghese

Oltre 2.000 persone per la prima giornata dell’evento “Golf in Piazza”. Tra gli ospiti d’eccezione anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, accolto dal Presidente della FIG, Franco Chimenti, e dal Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali

Entusiasmo, divertimento, sorrisi. Il golf conquista tutti a Piazza di Siena (Villa Borghese), a conferma che a Roma l’attesa per la Ryder Cup 2023 è altissima. La prima giornata di “Golf in Piazza”, nella Città Eterna, si è trasformata subito in un successo che ha visto la partecipazione di oltre 2.000 persone. Tantissimi i bambini presenti, che hanno conosciuto da vicino la magia di uno sport inclusivo e coinvolgente, per tutti. Tra gli ospiti d’eccezione, oltre al trofeo ufficiale della Ryder Cup – che il prossimo anno si giocherà per la prima volta in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) -, anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Undici le postazioni di prova, con tanti contest – ma anche attività di musica e animazione – che hanno permesso a grandi e piccini di mettere in mostra le proprie abilità con il supporto di appositi istruttori. Un divertimento formato famiglia, per tutti. Organizzato dalla Federazione Italiana Golf con l’official advisor Infront, patrocinato dal Comune di Roma, con il supporto della Regione Lazio.

E lo show non finisce qui. Domenica 30 ottobre si replica, a completamento di una due giorni di golf, tra valori e fair-play. Per un viaggio, quello riguardante la “Road to Rome 2023”, sempre più appassionante.

Hanno partecipato all’evento: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf; Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale; Roberto Tavani, Delegato allo Sport della Regione Lazio.

Foto: Federico Ciolli

Ufficio Stampa