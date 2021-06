In attesa del rilancio che avverrà, si spera, grazie alla nuova filosofia design-centric e alla svolta elettrica, un marchio dal passato glorioso come Jaguar celebra i sessant’anni della sua sportiva più iconica, la E-type. Un bolide amato da star hollywoodiane come Steve McQueen, Brigitte Bardot e Frank Sinatra e così bello da entrare a far parte, nel 1966, della collezione del MoMA grazie alle linee scultoree e alla sua funzionalità, allora così in anticipo sui tempi. Per l’occasione, Jaguar riedita sei coppie di E-type Collection 60 3.8 Llimited edition, con dettagli commemorativi e colorazioni esclusive in omaggio ai due modelli più famosi, la 9600 HP e la 77 RW. Ma non è tutto. Jaguar lancia anche una nuova F-TYPE in soli 60 esemplari dedicata alla progenitrice: la Heritage 60 Edition, basata sulla versione R sovralimentata da 575 cavalli. Coupé o cabrio, fa sfoggio dell’esclusiva livrea Sherwood Green, colorazione originale dell’E-type e mai più apparsa da quei favolosi anni Sessanta. Fino a oggi.

Illustrazione di Andrea Schepisi

« La Jaguar E-Type è l’auto più bella mai realizzata» Enzo Ferrari

Il senso degli inglesi per lo stile

GREEN & GREY: Splendida coppia

Il roadster 77 RW 3.8 L, livrea British Racing Green, è rieditato e venduto in coppia con l’omologo coupé, 9600 HP colore Flat Out Grey.

DOPPIA TONALITÀ: Stile e hi-tech

Gli interni della F-TYPE Heritage 60 Edition hanno inserti in pelle Windsor a doppia tonalità, Caraway ed Ebony, e dotazioni avanzatissime.

