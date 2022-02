rob-lowe-(9-1-1-lonestar)-:-qui-est-sa-femme-sheryl-berkoff-?

Les téléspectateurs retrouveront Rob Lowe dans la saison 2 de 9-1-1 Lonestar. Ce samedi 12 février, M6 diffusera trois épisodes de cette série dans laquelle le comédien incarne le rôle d’Owen, le capitaine des pompiers d’une caserne d’Austin, au Texas. Acteur bien connu des téléspectateurs américains, il est aussi voire surtout un époux comblé et toujours aussi amoureux de Sheryl Berkoff. Entre eux, tout a commencé en 1983… lors d’un rendez-vous à l’aveugle. Mais ce n’est que six ans plus tard qu’ils se sont mis en couple, pour ne plus jamais se quitter. A l’époque, le comédien et la maquilleuse devenue créatrice de bijoux ont travaillé ensemble sur le thriller érotique Bad Influence.

Les deux se sont mariés en 1991 et ont donné naissance à deux enfants, deux fils : Matthew en 1993 et ​​John Owen, deux ans plus tard. “Je suis heureux d’avoir vécu la vie que j’ai vécue parce que je n’ai aucun regret. A l’époque, j’étais prêt à devenir père, à sculpter des citrouilles à l’Halloween, à lire des livres et à servir des repas chauds le mercredi, confiait l’acteur dans les colonnes de People. J’ai vraiment, vraiment adoré chaque minute.” Pour sa famille, Rob Lowe n’a pas lésiné. Lorsqu’il jouait dans The West Wing, entre 1999 et 2003, il parcourait près de 100 kilomètres tous les jours pour tourner à Santa Barbara et rentrer auprès de sa femme et ses fils à Los Angeles. “Ils savaient que j’étais là et j’avais l’impression que cela avait de la valeur”, raconte-t-il.

Rob Lowe : “J’ai épousé ma meilleure amie”

Toujours aussi amoureux de son épouse, l’acteur restera éternellement reconnaissant que Sheryl soit tombée sous son charme. “Elle a vu en moi des choses que personne n’avait jamais vues auparavant”, dit-il, qualifiant son mariage de 30 ans comme l’un des plus grands “miracles” de la vie. Et les années qui passent n’ont pas entaché leur amour. “Je pense toujours qu’elle est la personne la plus sexy, la plus belle, la plus folle, la plus compliquée et la plus divertissante que je connaisse, en plus d’être une mère formidable”, ajoute-t-il à propos de sa femme. Leurs fils, âgés aujourd’hui de 28 et 26 ans, sont devenus avocat et écrivain de télévision et n’oublieront jamais les conseils de leur père : “Quand j’ai trouvé ta mère, j’ai su que c’était elle. J’ai épousé ma meilleure amie”.

