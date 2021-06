robbie-williams-si-fa-rasare-a-zero-i-capelli-dalla-moglie-ayda-field:-ecco-il-video

La scena è esilarante e immortalata su Instagram: Ayda Field mercoledì 2 giugno ha pubblicato un video in cui con un rasoio elettrico ha rasato la folta chioma castana di suo marito, il cantante Robbie Williams. Dalle immagini sembra proprio che lui non l’abbia presa bene e sia rimasto scioccato.

Ayda Field rasa a zero i capelli di Robbie Williams

La 42enne moglie di Williams, mercoledì 2 giugno, ha pubblicato un video amatoriale su Instagram dove è apparsa mentre si è improvvisata parrucchiera di suo marito, la star britannica dei Take That. L’attrice con precisione e attenzione ai dettagli non ha lasciato neanche un capello al cantante. E mentre rasava a zero la folta chioma di Robbie (47 anni) ha documentato il tutto. Robbie, all’inizio sorridente, pazientemente e visibilmente preoccupato, si è seduto sul pavimento. Palesando nel suo atteggiamento una certa reticenza per il nuovo look. A lavoro ultimato, Williams si è passato le mani sulla testa (completamente rasata a zero) per valutare il nuovo taglio. Dallo sguardo il cantante non è sembrato essere entusiasta. A differenza della moglie che con il sorriso e un certo apprezzamento al nuovo look, teneva in mano ciocche di capelli di Robbie. “È tutto o niente quando si tratta dei suoi capelli… e apparentemente, ora per lui non è niente“, ha scritto sotto il video.

Robbie Williams e il rapporto con la moglie

Robbie Williams il 7 agosto 2010 si è sposato con l’attrice statunitense di origini turche Ayda Field. I due sono legati sentimentalmente dal 2006 e hanno quattro figli (Theodora Rose; Charlton Valentine; Colette Josephine e Beau Benedict Enthoven). Prima di conoscere Ayda Field, Williams ha avuto relazioni con diverse donne, tra cui Geri Halliwell, Naomi Campbell e Cameron Diaz. Nel 2005 ha vinto una causa per diffamazione, dopo che tre giornali avevano affermato che stesse nascondendo al pubblico la sua omosessualità, ricevendo un risarcimento di oltre 230mila euro.

Il ritorno dei Take That nel prossimo futuro

Anche se manca ancora l’ufficialità, i cinque storici componenti della band britannica dei Take That – ovvero Robbie Williams, Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen e Jason Orange – potrebbero tornare a cantare insieme. E infatti Gary Barlow, come riportato dal The Sun, ha rivelato: “Desideriamo pubblicare disperatamente un nuovo album e tornare in tour dopo una pausa di 4 anni“. Tuttavia ha insistito sul fatto che il ritorno dell’iconico gruppo dipenderà dalla fine delle restrizioni per la pandemia, aggiungendo: “Non appena i grandi locali saranno di nuovo operativi“.