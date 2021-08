roberta-capua-al-veleno-contro-la-rai:-“in-rai-non-…”

Roberta Capua, dopo 17 anni di lontananza dalla Tv è tornata dall’ingresso principale in Rai dove sta conducendo, insieme al giornalista Gianluca Semprini, Estate in diretta la trasmissione che d’estate va in onda al posto di La vita in diretta che da settembre rivedrà al timone il bravissimo giornalista calabrese, Alberto Matano.

Roberta Capua, pur felicissima di questo rientro, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa non parlando benissimo dell’azienda che, attualmente, le sta dando lavoro. Vediamo cosa ha detto.

Roberta Capua si sfoga sulla Rai

Roberta Capua insieme a Gianluca Semprini sta piacendo molto alla conduzione di Estate in diretta e gli ascolti stanno premiando una coppia fresca allegra e molto competente.

Però, terminata questa esperienza, la Capua non sa ancora che ne sarà del suo lavoro perchè non ha avuto altre proposte nonostante l’esperienza di Estate in diretta sia stata brillante e stia volgendo al termine per lasciare il posto, dal mese di settembre, a Vita in diretta.

Roberta Capua che appena diventata mamma decise di lasciare il lavoro per dedicarsi interamente al suo bambino Leonardo, ha poi in seguito partecipato a Celebrity Masterchef, vincendo.

E così, da allora è tornata a condurre alcuni programmi di cucina su Sky e su Tv8: Italiani a tavola, Brava!, Belli dentro belli fuori, L’ingrediente perfetto.

Roberta Capua parla del suo futuro

Roberta Capua ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero in occasione della quale ha detto: “La tv di oggi non è meritocratica e bisogna fare i conti con questo limite. Io faccio un passo per volta, senza guardare troppo lontano, senza molte aspettative e sperando che questa mia performance estiva possa essere premiata e avere uno sbocco in futuro”. E poi, ancora: “Per adesso non ho ricevuto alcuna offerta per il futuro ma spero che Estate in Diretta mi serva per farmi rivedere in una veste diversa, ma sempre mia. La prendo come un’occasione. Mi piacerebbe mettermi alla prova in una cosa che non ho mai fatto: il game show, il quiz. Oltre a questo, adorerei un talk sul genere di Harem”.

Roberta Capua ha anche detto che mai parteciperebbe ad un reality perchè non fa per lei essere sotto l’occhio di una telecamera costantemente. Chissà che questo sfogo non le possa servire ad avere alte occasioni lavorative che certamente la bellissima ex Miss Italia merita come ha dimostrato in più occasioni.