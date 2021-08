roberta-capua-decide-di-svelare-che-“e’-merito-suo-se-…”

Conosciamo tutti Roberta Capua per essere una nota conduttrice italiana la quale da un po’ di tempo a questa parte è tornata alla conduzione di un programma molto noto di casa Rai. E’ stata lontana dal mondo della televisione e dello spettacolo in generale per tanti anni, ma oggi è tornata più forte di prima.

Roberta Capua, la decisione molto coraggiosa presa tanti anni fa

Sembra che la nota conduttrice un po’ di tempo fa abbia preso una decisione molto coraggiosa, ovvero lasciare la sua professione per dedicarsi alla sua famiglia. Dopo aver fatto effettivamente quello che riteneva più opportuno fare, ovvero dedicarsi al marito ed al figlio, Roberta quest’anno è tornata con un programma tutto suo. Stiamo parlando di Estate in diretta, il programma che la Capua conduce da diversi mesi ormai al fianco di Luca Semprini. Al suo fianco però c’è sempre lui il marito Stefano che è pronto a sostenerla in tutto e per tutto.

La presenza importante di Stefano, il marito

“Prima di accettare questa trasmissione, ne ho parlato con lui. Non ha avuto dubbi: mi ha detto subito di accettare. Mi ha sempre appoggiata, è anche merito suo se sono tornata in televisione dopo una lunghissima pausa“. Questo nello specifico quanto raccontato da Roberta Capua che ha così fatto ben fatto capire quanto sia legata al marito e quanto la sua presenza per lei sia determinante. La conduttrice non ha mai rinnegato il fatto di aver proprio scelto di prendersi una pausa dal mondo della televisione, sostanzialmente per dedicarsi al figlio e pare che non se ne sia mai pentita di questa scelta.

Lasciare il lavoro per dedicarsi alla sua famiglia, ma oggi è tornata

Va anche sottolineato che la conduttrice ha preso proprio questa decisione nel momento in cui la sua carriera era proprio nel pieno. “Quando sono rimasta incinta ero all’apice del successo: ero reduce da due stagioni trionfali di ‘Buona Domenica’, su Canale 5, ed ero molto richiesta“. Queste ancora le dichiarazioni rilasciate dalla nota conduttrice, che nel corso dell’intervista si è anche lasciata andare ad una confessione piuttosto intima e privata. “Non giudico chi fa scelte diverse dalla mia”. Questo ancora quanto aggiunto della conduttrice la quale sicuramente ha voluto far intendere di non volere criticare o comunque giudicare chi ha fatto una scelta diversa dalla sua.