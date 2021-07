Roberta Capua fuori di sè “E’ inutile che …”

Roberta Capua è arrivata da qualche settimana su Rai 1 dove insieme a Gianluca Semprini intrattiene il pubblico con la trasmissione ‘Estate in diretta’. Il suo arrivo è stato accolto con molto entusiasmo e la trasmissione da lei condotta è giorno dopo giorno sempre più seguita. Negli ultimi giorni si sta molto parlando della probabile conduzione della Capua di una delle trasmissioni più seguite della Rai ovvero UnoMattina. Quello che in tanti si stanno chiedendo è se la voce sia fondata oppure se semplicemente si tratta di un rumor senza alcun fondamento. Sulla questione è intervenuta la presentatrice nel corso di una diretta con Davide Maggio su Instagram. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

La rivelazione di Roberta Capua su UnoMattina

Roberta Capua dopo l’Estate in diretta insieme a Gianluca Semprini continuerà ad intrattenere il pubblico della Rai con UnoMattina? Sarà lei a condurre la nuova stagione della celebre trasmissione? E’questa la domanda che sempre più persone si stanno ponendo negli ultimi giorni in seguito alla diffusione della notizia. A far chiarezza su tali voci è però intervenuta la diretta interessata la quale nel corso di una diretta su Instagram con Davide Maggio ha voluto finalmente spiegare come stanno realmente le cose. Al giornalista la conduttrice ha rivelato che in realtà non vi è nulla di vero affermando di preciso “È un rumor inutile”. E a proposito della prossima stagione televisiva ha sottolineato “Sono già tutti sistemati, i palinsesti sono stati fatti per l’autunno”.

Il malessere dopo il vaccino

Nel corso dell’intervista con Davide Maggio su Instagram sono stati affrontati anche altri argomenti. Nello specifico Roberta Capua ha rivelato di essersi sottoposta alla seconda dose del vaccino e di aver provato ,nelle ore successive, un po’ di malessere. “Ho fatto il vaccino e sono un po’ cappottata, ma non mollo”, queste le parole della presentatrice che però ha voluto subito tranquillizzare tutti affermando di non aver avuto nulla di grave ma semplicemente di aver provato un poco di stanchezza.

Le dichiarazioni sulla polemica con Serena Autieri

Quella che ha visto protagonista Roberta Capua su Instagram insieme a Davide Maggio è stata una lunga intervista nel corso della quale la presentatrice senza alcun problema ha risposto a qualsiasi domanda che le è stata rivolta dal giornalista. Tra queste anche quella legata alla polemica con Serena Autieri. Una polemica nata dopo che alla Capua e al collega Gianluca Semprini è stato dato il compito di introdurre la partita Italia – Inghilterra la domenica pomeriggio mentre invece a Serena Autieri è stata affidata la prima serata con la trasmissione ‘Notte Azzurra-La vittoria’. Il giornalista ha quindi lanciato una provocazione alla presentatrice e chiesto cosa ne pensasse sulla diversità di trattamento adottata. Ma ecco che Roberta Capua non è assolutamente caduta nella trappola e alla domanda ha risposto “È giusto così.”