Roberta Capua, i rumors fanno sapere che lei sarà …

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Roberta Capua, celebre conduttrice televisiva ed anche ex modella italiana, potrebbe essere il nuovo volto femminile di ‘Unomattina’. Una notizia questa al momento non confermata e nemmeno smentita dalla diretta interessata che continua ad intrattenere il pubblico con la trasmissione ‘Estate in diretta’ insieme al collega Gianluca Semprini.

Il successo di Roberta Capua

Eccellenti sono stati i risultati ottenuti da Roberta Capua e Gianluca Semprini con il programma ‘Estate in diretta’ e forse è proprio per tale motivo che la Rai potrebbe aver deciso di affidare alla nota presentatrice la conduzione della nuova edizione di ‘Unomattina’. Al momento però non vi sarebbe nulla di confermato e soprattutto nessuna notizia ufficiale. A parlarne sarebbe stato anche Dandolo su Oggi rivelando che sarebbero in molti a volere Roberta Capua alla conduzione di Unomattina. Ma non sarebbe al momento noto il nome maschile di colui che potrebbe affiancarla in questa nuova esperienza. La Capua potrebbe quindi prendere il posto della collega Monica Giandotti che ha condotto la nota trasmissione di Rai 1 insieme a Marco Frittella fino allo scorso 25 giugno.

Momenti di forte imbarazzo a Estate in Diretta

Roberta Capua proprio di recente si è trovata a vivere, e dover gestire, un momento di forte imbarazzo durante la diretta della puntata del programma da lei condotto ovvero ‘Estate in diretta’ andata in onda lo scorso venerdì. Tutto è accaduto quando la giornalista si è recata davanti casa della madre di Laura Ziliani ovvero la vigilessa di 55 anni il cui corpo privo di vita è stato ritrovato lo scorso 8 agosto in Vallecamonica. La donna ad una domanda posta dalla giornalista ha reagito duramente decidendo addirittura di chiudere il portone all’inviata.

Lite tra l’intervistata e l’inviata

“Indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere due delle figlie, Paola e Silvia di 28 e 19 anni”, questo è stato quanto affermato dallo studio di Estate in Diretta. L’inviata del programma ha invece rivolto delle domande alla madre di Laura Ziliani ovvero la signora Marisa la quale ha nello specifico dichiarato “La vita è fatta di verità e di persone, io la verità la so ma non la dico. Consideri io non sono una parente qualunque, sono sua madre”. Ad un certo punto però qualcosa è cambiato e di preciso alla signora Marisa non sembrerebbe essere piaciuta la domanda fatta dall’inviata relativa al suo rapporto con le nipoti, le figlie di Laura Ziliani. “Non le interessa quello che faccio io con le mie nipoti”, queste le parole espresse dalla donna che infuriata ha interrotto l’intervista e chiuso il portone di casa. Quanto accaduto ha lasciato tutti senza parole, compresi i conduttori in studio che superato il momento di forte imbarazzo sono intervenuti cercando di trovare una giustificazione al comportamento della donna.