roberta-capua-parla-del-suo-ex-massimiliano-rosolino,-“quando-l’ho-visto-all’isola-dei-famosi-…”

Conosciamo tutti Roberta Capua per essere una nota conduttrice italiana, la quale è al timone da diverse settimane di una trasmissione andata in onda su Rai 1 che ha avuto un successo davvero strepitoso. È stata da sempre una donna piuttosto riservata eppure della sua vita soprattutto sentimentale sappiamo tanto. Ad esempio, sappiamo che la nota conduttrice ha avuto una relazione con Massimiliano Rosolino, il famoso nuotatore e inviato dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi 2021. Ma perché poi è finita tra di loro? A parlarne proprio in questi giorni sembra sia stata proprio lei Roberta Capua. Ma cosa ha dichiarato?

Roberta Capua e la storia con Massimiliano Rosolino

Dopo qualche periodo di stop, adesso Roberta Capua è tornata al lavoro e nello specifico alla conduzione di un programma su Rai 1. Il suo ex è Massimiliano Rosolino, l’ ex nuotatore nonché inviato dell’Isola dei Famosi dell’ultima edizione. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore e sono stati insieme due anni esattamente dal 2003 al 2005. Sono stati molto bene insieme, ma poi improvvisamente la loro storia sembra essere finita e sono in tanti a chiedersi in che rapporti siano al giorno d’oggi.

Perché è finita tra loro? A parlarne è stata proprio la conduttrice

A parlarne è stata proprio Roberta Capua la quale ha rilasciato un’ intervista piuttosto interessante concessa al settimanale Di più. “Io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”. Questo quanto dichiarato dalla conduttrice la quale ci ha tenuto a precisare che in seguito alla fine della relazione con Massimiliano, il loro rapporto non si è interrotto del tutto ma che comunque è rimasta la stima e anche l’affetto reciproco.

In che rapporti sono oggi?

Insomma i due non si sentono regolarmente, ma nemmeno hanno avuto alcun tipo di problema o di discussione ed il loro rapporto è piuttosto civile. Ovviamente poi ciascuna di loro si è fatta una propria vita ed hanno messo su famiglia con altri partner. Roberta Capua è infatti legata da diversi anni ormai all’imprenditore Stefano Cassoli dal quale ha avuto un figlio di nome Leonardo che oggi ha 13 anni. Lui invece è impegnato con l’ex ballerina nonché insegnante di ballo russa di Ballando con le stelle Natalia Titova, dalla quale ha avuto due figlie ovvero la piccola Sofia, Nicole e Vittoria Sydney.